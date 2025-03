Gundegas Rozes zelta atradumi “Maxima” Skaistuma festivālā

No rīta un vakarā Gundega rūpīgi attīra seju un pēc tam uzklāj serumus un krēmus, lai āda saņemtu visu nepieciešamo gan mitrināšanai, gan attīrīšanai, gan barošanai. Reizi mēnesī viņa ļaujas profesionālai sejas kopšanai pie kosmetologa, savukārt reizi nedēļā palutina ādu ar barojošu sejas masku. Tomēr skaistuma noslēpums slēpjas ne tikai kosmētikā – pilnvērtīgs miegs, sabalansēts uzturs un uztura bagātinātāji pavasarī palīdz ne tikai ādai, bet arī matiem un nagiem izskatīties veselīgiem un koptiem. Jāpiebilst, ka jau daudzus gadus Gundega Roze uzticamais sabiedrotais ir “Bioderma” micelārais ūdens – no visiem līdzīgiem produktiem tieši šis, viņasprāt, ir nepārspējams. Tas lieliski attīra ādu un sagatavo to tālākai kopšanai.