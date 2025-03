“Līdz nāve mūs šķirs” – bet tikai, ja slims ir vīrs?

Pētījums, kas publicēts 2025. gada februārī žurnālā “Journal of Marriage and Family”, liecina, ka heteroseksuālos pāros slimības ietekme uz laulību atšķiras atkarībā no tā, kurš partneris saslimst – un sievas veselības problēmas biežāk saistītas ar šķiršanos nekā vīra slimība.