Kā izveidot sev piemērotu ādas kopšanas rutīnu: kosmētikas speciālistes padomi

Lai sasniegtu vislabāko efektu no dermokosmētikas līdzekļiem, liela nozīme ir arī to pareizai lietošanai. Ir svarīgi zināt, kā pareizi savienot vairākus produktus. Piemēram, pēc retinola seruma lietošanas uz nakti, no rīta noteikti jāuzklāj dienas krēms ar SPF 50. Svarīgi zināt arī noteiktu kosmētikas līdzekļu lietošanas reizes dienā un kārtība, kādā līdzekļi jāuzklāj uz ādas (piemēram, serums un krēms). Visus šos būtiskos jautājumus varēsiet pārrunāt ar skaistuma speciālisti BENU Aptiekā ādas stāvokļa pārbaudes laikā, lai izveidotu pārdomātu un individuālu ādas kopšanas rutīnu tieši jums.