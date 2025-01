Vai sieviete rīkojas neētiski, ja darba intervijā noklusē, ka gaida bērnu... Tiesībsarga jaunākais ziņojums par mazu bērnu vecākiem darba tirgū

Saskaņā ar pētījuma datiem, iezīmējas izteikta tendence – mazu bērnu tēvi retāk izmanto bērnu kopšanas atvaļinājumu: ja 2016. gadā to neizmantoja 53% aptaujāto, tad 2024. gadā uz to jau norāda 77%. Tomēr pieaugusi paternitātes atvaļinājuma popularitāte. Pērn 83% tēvu pilnā apmērā izmantojuši tiesības uz likumā paredzēto atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas (10 darba dienas). To, ka bērna tēvam piešķirts šāda veida atvaļinājums, atzinuši 47% darba devēju, bet 6% gadījumu darbiniekam nācies izmantot ikgadējo atvaļinājumu.