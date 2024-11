"Mēs bijām randiņā un tad... atnāca viņa mamma!" Sieviete dalās neveiklā pieredzē, ko nenovēlētu nevienam

"Es nervozi pasmējos un sacīju: 'Ak, es nezināju, ka kāds mums pievienosies!' Uz to viņš atbildēja, ka 'mamma vienkārši vēlējusies viņu satikt, un tas neesot nekas sevišķs.' Visu randiņa laiku vīrieša mamma no galda neatkāpās, bet iekārtojās abiem blakus, pasūtīja sev vīnu un sāka uzdot jautājumus. 'Es jutos kā darba intervijā, nevis randiņā. Vīrietis visa vakara garumā gandrīz neko nesacīja. Viņš vienkārši smaidīja un māja ar galvu, it kā tas viss būtu normāli.'"