Viņš attālinās... Četri signāli, ka tavas "ilgi un laimīgi" attiecības iet uz beigām

Veselīgas attiecības bieži vien ietver nākotnes plānošanu – neatkarīgi no tā, vai tas ir brīvdienu ceļojums vai lielāks pirkums, piemēram, mājoklis. Kad partneris vairs nepiedalās šajās sarunās, tas var liecināt par to, ka viņš vairs neinvestē attiecību ilgtermiņa potenciālā. Izvairīšanās no nākotnes plānošanas var izpausties dažādos veidos. Varbūt partneris nevēlas iesaistīties nākotnes notikumu plānošanā, kūtri piedalās plānu veidošanā vai ir vienaldzīgs pret kādreiz izvirzītajiem kopējiem mērķiem. Viņš var izvairīties no sarunām par nākotni, radot jums neskaidrību par attiecību virzienu.