"Dzīvoju nelaimīgās attiecībās, bet šķirties bail..." - kāds ir risinājums šādā situācijā?

1. Bailes no nezināmā un pārmaiņām

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki turpina dzīvot nelaimīgās attiecībās, ir bailes no nezināmā. Šķiršanās bieži nozīmē iziešanu no komforta zonas un rada nenoteiktību par nākotni. Cilvēkiem ir raksturīgi pieķerties pazīstamajam, pat ja tas ir emocionāli grūti, jo drošība un stabilitāte ir instinktīvi svarīgas. Arī sabiedrības spiediens un citu viedoklis bieži vien attur pieņemt lēmumu, kas varētu šķist pretrunā pieņemtajiem standartiem vai radīt kauna sajūtu.