Kā pasargāt bērnu no elektrotraumas un kā rīkoties, ja tā notikusi? Speciālistu ieteikumi 

AS "Sadales tīkls" sadarbībā ar pediatriem ir apkopojusi būtiskāko informāciju, kā pasargāt bērnu no elektrotraumas un ko darīt, ja tā tomēr notikusi. Nenosegtas, nedrošas rozetes un atklāti, bojāti vadi – tās ir divas lielākās bīstamības mājoklī, ar ko sastopoties bērns var ciest no elektrotraumas. Tāpat bērnus interesē viedierīces, piesaista to lādētāji, tādēļ nevajadzētu bērnam sasniedzamā vietā atstāt šādas rozetē iespraustas ierīces. Latvijā ir reģistrēta elektrotrauma, ko bērns guvis, ieliekot mutē kontaktligzdai pieslēgta telefona lādētāja vada galu.