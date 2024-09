Šķīvīšu dancināšana un garu izsaukšana - bīstama spēle, kas var radīt nepatīkamas sekas

Par un pret ir bijis virzītājspēks ne vienai vien kustībai. Abas puses tik piemet ugunij pa pagalei, un lieta iet uz priekšu. Piemēram, spiritismu noliedzošu pozīciju ieņēma arī slavenais ķīmiķis Dmitrijs Mendeļejevs. 19. gadsimta septiņdesmitajos gados pēc viņa iniciatīvas tika izveidota speciāla mediju parādību izmeklēšanas komisija, kas secināja: “Spiritiskas parādības rodas no neapzinātas kustības vai apzinātas mānīšanās, bet spiritisma mācība ir māņticība!” Punkts. Par atbildi viena no teosofijas (mācība, kurā mēģināts apvienot okultismu, kristietību un panteismu) kustības spilgtākajām pārstāvēm mistiķe Helēna Blavatska publicēja rakstu Liecina zinātne (žurnāls Teosofs, 1881. gads), minot pazīstamu zinātnieku vārdus, kuri, lūk, esot par šo kustību. Viens no viņiem – angļu dabas pētnieks Alfrēds Rasels Volless, kurš neatkarīgi no kolēģa Čārlza Darvina izstrādāja pats savu evolūcijas teoriju. Volless atzinis, ka līdz tam laikam, kamēr vēl nebija saskāries ar spirituālisma faktiem, viņš esot bijis absolūts skeptiķis – tik dziļš un pārliecināts materiālists, ka dvēseļu eksistences koncepcija neesot iekļāvusies viņa galvā. Taču fakti esot guvuši virsroku: “Man nācās atzīt to patiesumu... Un tas noveda pie tā, ka es atzinu spirituālismu.”