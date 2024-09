Ar vēzi slima austrāliešu modele atsakās no ķīmijterapijas, ignorējot 32 ārstu ieteikumus. Kāpēc?

Elle atklāja, ka viņa guļ tikai trīs līdz četras stundas naktī un nepārtraukti lido darba dēļ starp Londonu, Austrāliju, Ņujorku un Losandželosu. Viņa paskaidroja: "Es noliku zēnus gulēt pulksten 22 vai 22 un strādāju līdz diviem naktī, jo tas bija vienīgais klusais laiks. Tad es cēlos 6:00. Es to darīju gadiem ilgi. Es domāju, ka esmu neticami produktīva. Pirmā lieta, ko es katru rītu ieliku savā ķermenī, bija espresso, lai iesāktu savu dienu. Es ēdu un vingroju tāpat kā vienmēr, bet mans ķermenis bija sastindzis un nereaģēja. Es piedzīvoju nelīdzsvarotu gremošanu, nogurumu, nespēku, un man sāpēja locītavas. Man tuvojās 50, un šķita normāli, ka mans ķermenis pielāgojas nākamajai brieduma fāzei. Es nolēmu, ka, lai uzturētu savu ķermeni, tam ir jānāk no iekšpuses. Tas nebija paredzēts, tikai uzklājot uz sejas krēmus, un es neesmu no tiem, kas šobrīd var sajaukties ar plastisko ķirurģiju.”