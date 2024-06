Tiesa atzina, ka abas Ilzes ir ģimene. Kā sabiedrībā jūtas homoseksuāls cilvēks, stāsta rakstniece Ilze Jansone

Es pati piedalos praidos un esmu priecīga par to kā notikumu – ir forši satikt draugus un paballēties, tāds gājiens vienmēr ir ļoti jauks. Bet pirmajā praidā, kad sabrauca ārzemju viesi, manuprāt, rezultāts būtu labāks, ja pasākums tiktu orientēts uz latviešu mentalitāti. Nevar būt tā, ka praids ir vienīgais efektīvais līdzeklis visās pasaules valstīs. Ļoti svarīgi bija pateikt, ka patiesībā geji un lesbietes nav vīrieši sieviešu svārkos un augstpapēžu kurpēs, kuri dejo uz platformām un izskatās pilnīgi nelatviski. Ar tādiem tēliem var nodarīt vairāk ļauna nekā laba. Man šķiet, toreiz tas bija šoka moments (tad es arī aizgāju no Mozaīkas), daudz vairāk varētu panākt, ja sāktu ar skaidrošanu. Es mēģināju to darīt caur literatūru. Varbūt vajadzēja izdot – kā izdeva Vācijā – Eiropas kristīgo lesbiešu dzīves pieredzes stāstu krājumu. Lai tu šķietami svešajā, kāds tev šķiet gejs, ieraugi to cilvēcisko un vari identificēties. Iespējams, pirmais praids Latvijā tiktu uztverts citādi, ja tajā izvēlētos iet, piemēram, tautastērpos. Lai gan es ļoti labi zinu – ja tas tiks uzrakstīts, es noraušos no kopienas pa galvu, ka pati neko no tā nejēdzu un protu tikai kritizēt to, ko dara citi.”