Kādus pabalstus var saņemt vecāki, ja bērna mamma nav strādājusi

Mamma jautā portālam LVportals.lv: “Ja mamma līdz aiziešanai bērna kopšanas atvaļinājumā (BKA) nav strādājusi, tad nevar pieteikties arī maternitātes pabalstam. Vai pie ārsta B pirmsdzemdību lapu vienkārši neatver un pēcdzemdību B lapu arī ne? Sanāk, ka mamma saņems tikai bērna kopšanas pabalstu 171 eiro un piedzimšanas pabalstu? Vai vīrs, kas ir darba attiecībās, var izmantot BKA un saņemt vecāku pabalstu 50 % apmērā?”

Situāciju skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Andrika Stretinska.

Ja bērna māte nav nodarbināta (nav darba ņēmēja vai pašnodarbināta persona), tad tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem, proti, maternitātes pabalstu, kā arī vecāku pabalstu, viņai nebūs.

Darbnespējas lapu izsniegšanu regulē 03.04.2001. Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”. Darbnespējas lapas izsniedz ārsts, un tā ir ārstu vai ārstniecības iestādes kompetence.

Neatkarīgi no nodarbinātības fakta vienam no vecākiem ir tiesības pieprasīt šādus pabalstus par bērnu:

vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu – 421,17 eiro;

bērna kopšanas pabalstu: līdz bērna pusotram gadam – 171 eiro mēnesī; no bērna pusotra gada līdz divu gadu vecumam – 42,69 eiro mēnesī;

ģimenes valsts pabalstu no bērna viena gada vecuma – pabalsta apmērs par vienu bērnu būs 25 eiro mēnesī, par diviem bērniem – 100 eiro mēnesī (50 eiro par katru bērnu).

Vecāku pabalstu piešķir vienam no vecākiem, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, ja ir izpildīts nosacījums par nepieciešamo kvalifikācijas periodu tiesību noteikšanai uz pabalstu.

Ja personai ir tiesības uz vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par vienu un to pašu bērnu un par vienu un to pašu laikposmu, tad abus pabalstus piešķir un izmaksā vienam no bērna vecākiem.

Lai vecāku pabalstu saņemtu piešķirtajā (pilnā) apmērā, pabalsta saņēmējam ir jāatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un pabalsta saņemšanas laikā nedrīkst gūt ienākumus. Ja pabalsta saņēmējs vecāku pabalsta saņemšanas laikā strādās un gūs ienākumus, tad vecāku pabalstu izmaksās 50 % apmērā no piešķirtā pabalsta. Savukārt, lai saņemtu vecāku pabalsta nenododamo daļu, personai ir jāatrodas darba devēja piešķirtajā bērna kopšanas atvaļinājumā.