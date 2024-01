Inovācijas guļamistabā: preces kvalitatīvākam miegam un možākiem rītiem

Tomēr viens no vieglāk maināmajiem faktoriem, ir mūsu guļamistaba un tās iekārtojums. Sākot no ērtas gultas un matrača, līdz kvalitatīvai gultas veļai, segai un spilveniem – tas viss nosaka to, cik pilnvērtīgas būs miegam atvēlētās stundas. Taču tas nav viss! Miega zinātnes izpēte ir ļāvusi noskaidrot to, kādas mūsdienu tehnoloģijas un inovācijas spēj nodrošināt optimālus apstākļus izcilam naktsmieram.

Par to, kādas mūsdienu inovācijas var palīdzēt uzlabot miega kvalitāti, veicinot ne tikai labāku fizisko pašsajūtu, bet arī stiprinot kognitīvās spējas un produktivitāti ikdienas gaitās, lasi raksta turpinājumā!

Mūsdienu tehnoloģijas un noderīgas ierīces

Viens no galvenajiem principiem, kas jāievēro iekārtojot savu guļamistabu – less is more jeb mazāk nozīmē vairāk. Guļamistaba ir tā mājokļa telpa, kurā vēlams radīt maksimāli mierīgu, klusinātu un patīkamu atmosfēru, izvairoties no telpas pārdrūzmēšanas, liekām mēbelēm un interjera dekoriem, kas varētu lieki stimulēt vai noslogot mūsu smadzeņu darbību pirms un miega laikā.

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc piedzīvojam traucētu nakts miegu un no rīta pamostamies noguruši un neizgulējušies, ir tieši viedierīču izmantošana pirms naktsmiera. Kā rāda pētījumi, zilā gaisma, ko izstaro viedierīces, imitē dienasgaismu, tādējādi traucējot dabiskai miega hormona melatonīna izstrādei. Tieši tāpēc guļamistaba nav vēlams novietot televizoru un pēc iespējas ierobežot arī citu viedierīču izmantošanu. Taču, kādas mūsdienu tehnoloģijas un dažādas inovācijas nevis kaitē, bet tieši otrādi – veicina miega kvalitāti?

Gaisa kvalitātes optimizācija

Viens no primārajiem miega kvalitāti ietekmējošiem faktoriem, ir guļamistabas klimats. Tas ietver gan gaisa temperatūru, gan mitruma līmeni, gan kopējo gaisa kvalitāti. Viens no veidiem, kā to ātri varam uzlabot – pirms miega kārtīgi izvēdinot guļamistabu.

Taču, ja mājoklī ir nepietiekama gaisa cirkulācija, nav vai ir nepareizi ierīkota vēdināšanas sistēma, nav veikta pareiza ēkas ārsienu siltināšana vai tam izmantotie materiāli nav ekoloģiski, iekštelpās bieži tiek žāvēta veļa un ir citi, gaisa kvalitāti ietekmējoši faktori, kurus ir grūti novērst, optimālus gaisa kvalitātes apstākļus palīdz nodrošināt tādas ierīces kā gaisa mitrinātāji un gaisa sausinātāji.

Pārāk sauss vai pārāk mitrs gaiss var būtiski ietekmēt miega kvalitāti, pastiprina svīšanu, var veicināt niezi un ādas problēmas, astmas, alerģijas, augšējo elpceļu un citu hronisku slimību saasinājumu, pastiprināt tūsku, aizliktu degunu un citas nepatīkamas problēmas.

Gaisa mitrinātājs Standart SPS-908

Kompakts ultraskaņas gaisa mitrinātājs, kas nodrošina klusu darbību un ir aprīkots ar ērtu elektronisko vadību. Ierīce nodrošina optimālu mitrināšanu telpās ar platību līdz 50 m² un 15 stundu darbības laikā iztvaiko līdz pat 4, 5 litrus ūdens. LCD ekrāns attēlo darbības ilgumu, gaisa temperatūru, gaisa mitruma līmeni un citu informāciju. Modelis aprīkots arī ar gaisa jonizācijas funkciju, ir vadāms attālināti un automātiski izslēdzas tad, kad tvertnē ir beidzies ūdens.

Gaisa mitrinātājs Philips 3000 HU3918/10

Mūsdienīgs un efektīvs Philips aukstā tvaika gaisa mitrinātājs, kas lieliski piemērots guļamistabas gaisa klimata kontrolei. Aprīkots ar miega režīmu, īpaši klusai, vienlaikus efektīvai darbībai. Pateicoties NanoCloud tehnoloģijai, novērš baktēriju izplūdi gaisā un iztvaicētais ūdens tiek pārvērsts nano izmēra molekulās, kas novērš kaļķakmens un mitruma traipu krāšanos uz apkārtējām virsmām.

Aparāts automātiski nosaka gaisa mitruma līmeni ik pēc 3 sekundēm, ir piemērots telpām ar platību līdz 45 m² un stundas laikā spēj iztvaicēt līdz 300 ml ūdens.

Gaisa sausinātājs Duux DXDH02, 400 W

Ja mājoklī ir pārlieku mitrs gaiss, to vislabāk var novērot ziemā, kad uz logiem pastiprināti krājas kondensāts. Lai izvairītos no pelējuma un citu baktēriju izplatības, lieko mitrumu ir svarīgi pēc iespējas efektīvāk novērst. Šis gaisa sausinātājs ir efektīva klimata gaisa kontroles ierīce, kas palīdzēs uzturēt optimālus apstākļus veselīgam un kvalitatīvam miegam. Ierīces jauda nodrošina 20 litru ūdens savākšanu diennakts laikā un stundā spēj apstrādāt līdz pat 230 m³ gaisa.

Kad gaiss tiek iesūkts, kompresorā tas tiek pārstrādāts, izdalot lieko mitrumu un to novadot 4 litru ūdens savākšanas tvertnē. Aparāts ir aprīkots ar integrēto higrostatu – mitruma sensoru, kas automātiski regulē mitruma līmeni telpā, savukārt iebūvētais ogles filtrs palīdz novērst nepatīkamās smakas. Modelis ir aprīkots arī ar Wi-Fi savienojumu, kas ierīci ļauj vadīt attālināti un sekot guļamistabas gaisa kvalitātei, izmantojot bezmaksas mobilo lietotni savā telefonā.

Tumsas un skaņas kontrole

Pietiekama tumsa ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu miega hormona melatonīna pareizu izstrādi. Tāpēc guļamistabā svarīgi parūpēties par klusinātu apgaismojumu un žalūziju sistēmām, kas pilnībā bloķē gaismu, tādejādi nodrošinot ideālus miega apstākļus.

Savukārt ierīces, kas atskaņo balto troksni, ne tikai slāpēs ielas vai kaimiņu radīto troksni, bet palīdzēs arī mazināt stresu, nomierināt prātu pirms miega un veicināt netraucētu miegu visas nakts garumā. Par balto troksni mēdz dēvēt dažādas vienmērīgas skaņas, kas rada noteiktu frekvenci un izklausās kā šņākoņa. Ir pierādīts, ka daudziem cilvēkiem šādas skaņas palīdz ātrāk aizmigt, mazināt bezmiegu un citus miega traucējumus.

Veltņu aizkari Domoletti Melange 8, pelēka, 800 mm x 1850 mm

Rullo žalūzijas sistēma, kas izgatavota no izturīga un viegli kopjama poliestera materiāla – Blackout rullo aizkaru auduma. Šim audumam piemīt efektīvas gaismu bloķējošas īpašības, kas ļauj kontrolēt gaismas un saules pieplūdumu telpā un nodrošināt pilnīgu privātumu. Žalūziju sistēma ir viegli uzstādāma un ērti lietojama.

Veltņu aizkari Domoletti Blackout Silv 053, brūna/dzeltena/bēša/smilškrāsas, 1000 mm x 1850 mm

Blackout auduma rullo žalūzijas sistēma, pieejama pasteļa un krēmīgos toņos, kas ir izcili piemēroti guļamistabas interjeram. Žalūzijas izgatavotas no viegli kopjama, ilgmūžīga un izturīga poliestera materiāla. Nodrošina gaismas bloķējošas īpašības izciliem miega apstākļiem.

Regulējamas un pielāgojamas gultas

Gultas kvalitāte, izturība un izgatavošanas materiāli arī ietekmē mūsu miega kvalitāti. Regulējamas gultas ļauj pielāgot gulēšanas stāvokli un pozīciju, tā palielinot komfortu un atbilstošu ķermeņa atbalstu miega laikā. Šāda opcija ir īpaši svarīgas senioriem, sievietēm bērniņa gaidīšanas laikā, cilvēkiem ar muguras vai locītavu sāpēm, pēc gūtām traumām un citu veselības problēmu gadījumā.

Paceļot gultas galvgali, iespējams mazināt kuņģa skābes atviļņa diskomfortu un mazināt elpošanas traucējumus miegā, piemēram, krākšanu. Savukārt regulējams gultas kājgalis mazinās vēnu varikozes radīto diskomfortu, uzlabos asinsriti un mazinās kāju pietūkumu.

Miega izsekošana

Viedpulksteņi ar miega izsekošanas funkciju ļauj izsekot līdzi sava ķermeņa kustībām miegā, miega fāzēm, sirdsdarbības rādītājiem miega stāvoklī un citiem miega kvalitāti raksturojošiem parametriem. Miega izsekošanas mērījumus iespējams apskatīt saderīgā lietotnē savā mobilajā telefonā, tā sniedzot vērtīgu ieskatu savos miega paradumos un ļaujot noteikt nepieciešamās izmaiņas vai uzlabojumus.

