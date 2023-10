8 vienkārši ieradumi, kas var paildzināt dzīvi par 24 gadiem

Pētījumā, kas pagājušajā mēnesī tika prezentēts Amerikas uztura biedrības ikgadējā sanāksmē, noskaidrots, ka astoņu veselīgu ieradumu praktizēšana 40 gadu vecumā ir saistīta ar papildu 24 gadu mūžu vīriešiem.

Līdzīgas priekšrocības sievietes guva no prakses iekļaušanas savā dzīvē 40 gadu vecumā, un viņu dzīvei tika pieskaitīts 21 papildu gads.

8 ieradumi, kas var paildzināt tavu dzīvi par 24 gadiem

- Vingrošana

- Nav atkarības no opioīdiem

- Izvairīšanās no smēķēšanas

- Stresa līmeņa pārvaldība

- Veselīga uztura ievērošana

- Izvairīšanās no pārmērīgas alkohola lietošanas

- Laba miega prioritātes noteikšana

- Pozitīvu sociālo attiecību uzturēšana

Pat tikai viena ieraduma pievienošana ikdienai, nodrošināja attiecīgi 4,5 vai 3,5 gadus ilgāku dzīvi vīriešiem un sievietēm, raksta "cnbc.com".