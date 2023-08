Īstais laiks piepildīt savus klusos sapņus - horoskops visām zodiaka zīmēm no 7.08. līdz 13.08.

AUNS

Domu apmaiņa palīdzēs labāk saprast, kā rīkoties, ko ņemt vērā, no kā izvairīties. Sāc ar to, ka izrunājies ar kādu, dalies iespaidos, izzini citu pieredzi. Lielu atbalstu sniegs dzīves vētrās rūdīti draugi, bet nebaidies uzticēties arī nesen iepazītiem cilvēkiem, tikai esi piesardzīgs, ja tūlīt, kādam vajag izzināt visus tavus noslēpumus. Uzmanību no ikdienišķām lietām novērsīs kāda aizraušanās.

VĒRSIS

Kamēr uzstājīgi neviens nemēģinās pierunāt, atrunāt, apvārdot vai kā citādi iespaidot tavu viedokli vai rīcību, tikmēr līdz atklātai domstarpību skaidrošanai nenonāksi. Tiklīdz jutīsi, ka tevi apzināti mēģina ietekmēt, vari kļūt neiecietīgs, modīsies iekšējais taisnības cīnītājs, kuram būs grūti noturēties uz zelta vidusceļa. Ja ļausi domām sakārtoties, sapratīsi, ka nav sliktuma bez labuma.

DVĪŅI

Jaunas iespējas pacilās, iedvesmos un piepildīs dzīvi ar jaunu saturu, pieaugs dzīvesprieks un ticība labākai nākotnei. Šis ir piemērots brīdis, lai atzītos tajā, par ko klusībā sapņo, un sāktu to pārvērst īstenībā. Rīkojies aizrautīgi, mērķtiecīgi, tev pietiks spēka un azarta, lai gūtu panākumus un tiem, kas apšaubīja tavu ieceru veiksmīgu iznākumu, pierādītu, ka viņi ir kļūdījušies.

VĒZIS

Vairies no bezmērķīgas rīcības, plāno vairākus soļus uz priekšu, tas palīdzēs raitāk tikt galā ar darbiem, izturēt gan lielu slodzi, gan apmierināt profesionālās ambīcijas. Vari uzņemties jaunas materiālas saistības, risināt jautājumus, kas saistīti ar darba drošību. Neatstāj novārtā naudas lietas – ja vilcināsies izmantot izdevību ieguldīt naudu perspektīvā biznesā, to izdarīs kāds cits.

LAUVA

Steidzies paveikt pēc iespējas vairāk, aktīvi iesaisties sabiedriskās aktivitātēs, dibini kontaktus, tiecies ar draugiem, domubiedriem. Strādājot plecu pie pleca, labāk iepazīsi cilvēkus, kurus pazini tikai virspusēji, diemžēl tas var nevis satuvināt, bet gan atsvešināt. Ja vēlies iekarot cieņu, uzmanību un simpātijas, vairāk smaidi, izrādi ieinteresētību, bet nekādā gadījumā nesāc kritizēt viņu padarīto.

JAUNAVA

Plānojot darbus, seko līdzi tam, lai nebūtu ne pārslodzes, ne pārāk garas dīkstāves. Esi pārliecināts par sevi, izvirzi nopietnus uzdevumus, uzņemies lielāku atbildību, ja arī gadās kļūdīties, nepārdzīvo. Māki savienot praktisko ar lietderīgo un radošo. Apkārtējie augstu vērtēs tavu rīcību brīžos, kad, ņemot vērā ierobežotās iespējas, bez garas domāšanas vajadzēs pieņemt nekļūdīgus lēmumus.

SVARI

Iespējams būs gandrīz viss, tikai dažas lietas prasīs vairāk laika un lielākus ieguldījumus. Viegli tiksi galā ar lielu darba apjomu, paspēsi būt visur, kur tava klātbūtne ir nepieciešama. Veiksmīgi ticis galā ar vienu darbu, nesteidzies sākt nākamo – izbaudi paveikto! Turpinājumā svaru kausi var nosvērties par labu radošām aktivitātēm un garīgai izaugsmei.

SKORPIONS

Viegli aizrausies gan ar jaunām idejām, gan attiecībām, bez grūtībām tiksi galā ar jebkuru lomu. Tikai pielūko, lai vieglprātīga ļaušanās straumei nesašūpo tavu emocionālo stāvokli tik ļoti, ka kļūsti nelīdzsvarots, impulsīvs. Tas var izjaukt ierasto dzīves ritmu, sagādājot ne vienu vien saspringtu brīdi, jo ne visi tevi sapratīs un atbalstīs. Atvēli laiku sev. Vienatnē būs vieglāk koncentrēties un saprast, kā rīkoties.

STRĒLNIEKS

Vairies no pārgalvīgiem tēriņiem mirklīgās individuālās izklaidēs vai kompānijas pēc kopā ar draugiem. Ja uzskati, ka, nonākot naudas grūtībās, ir nevis jāierobežo tēriņi, bet vairāk jāpelna, apsver papildus ienākumu iespējas. Tikai nemēģini pārspēt pats sevi, neiesaisties darījumos, kurus labi nepārzini. Labāk apmeklē kursus un seminārus, piedalies diskusijās, lai izmantotu iegūtās zināšanas vai papildinātu tās.

MEŽĀZIS

Nedzīvo ilūzijās, akli neuzticies citu cilvēku viedoklim, pat, ja viņi ir tavas autoritātes – katrs var kļūdīties! Galvenokārt rēķinies ar paša ieguldījumiem. Tiklīdz zini, ka esi uz pareizā ceļa, parādi, ka vari būt stingrs un nelokāms. Netērē laiku, analizējot citu rīcību, ķeries klāt un visu, ko vien vari, izdari pats, taču galējībās nekrīti. Nepiešķir pārāk lielu nozīmi sīkumiem, neizdari pārsteidzīgus secinājumus.

ŪDENSVĪRS

Ja nemēģināsi iet tālāk par spīti grūtībām, apgūt kaut ko jaunu būs grūti. Apstākļi būs labvēlīgi garīgā mantojuma apgūšanai, saglabāšanai vai nodošanai tālāk. Pieaugot garīgās dzīves intensitātei, labāk iepazīsi sevi un citus, taču nepārslogo sevi. Tuvojoties nedēļas nogalei, vairāk domā par atpūtu un veselību. Apzinies savas vājās vietas un centies tās „aizlāpīt”. Naudas lietās ievēro skaidrību un precizitāti.

ZIVIS

Neapvainojies, ja tev netiek izrādīts pietiekami daudz uzmanības vai bez tavas līdzdalības tiek pieņemti svarīgi lēmumi. Kāds varbūt to vien gaida, lai tu uzmestu lūpu! Nesagādā prieku saviem nelabvēļiem, parādi, ka esi spējīgs gan atvainoties, gan piedot, ka ļaunu prātu ne uz vienu neturi. Uzdrošinies izvirzīt augstus mērķus un cīnīties par līderpozīcijām.