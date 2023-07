Tava drosme šonedēļ pārsteigs daudzus - horoskops visām zodiaka zīmēm no 31.07. līdz 6.08.

AUNS

Risinot organizatoriskus jautājumus, neesi kategorisks, necenties kontrolēt visu un visus. Strīdīgā situācijā mēģini paiet maliņā, nevis darboties kādam par spīti. Pat tad, ja rīkosies vislabāko nodomu vadīts, tevis veiktais lielu atzinību negūs. Centies dzīvē ieviest vairāk romantikas, lai ļautos sapņiem. Garīgs spēks un pozitīvas emocijas palīdzēs pārvarēt jebkuras grūtības.

VĒRSIS

Vairies no attiecību skaidrošanas, jo pārsvarā būs strīdi, šķēpu laušana un pierādīšana, kuram taisnība. Plānojot darbus, orientējies uz nākotni, nedomā par pagātni. Nostiprini pozīcijas darbā, biznesā, taču vairies no galējībām domās un rīcībā. Rīkojies ar konkrētu mērķi un atdevi, tad panākumi neizpaliks un grūtības neliksies tik nepārvaramas, gluži pretēji – tās palīdzēs mobilizēties.

DVĪŅI

Svarīgi, lai tu pats ar sevi būtu apmierināts, atrastu piemērotu brīdi, kad veikt savas dzīves inventarizāciju un, balstoties uz pieredzi, veidotu nākotnes plānus. Stiprs un nesatricināms būsi tikai ārēji, iekšēji ilgi un sāpīgi pārdzīvosi katru neveiksmi. Nebaidies atzīsti trūkumus un kļūdas – jo godīgāka būs tava attieksme, jo lielākas būs iespējas atkārtoti nekļūdīties.

VĒZIS

Tu labprāt dzīvotu ierastajā ritmā ar domu, ka visu kontrolē un pārzini, taču tas ne vienmēr izdosies, jo iespējami pārbaudījumi, kuriem nebūsi gatavs. Vairies no slepenas, aizmuguriskas rīcības, nepieļauj, ka tevis dēļ izjūk kāda draudzība vai rodas greizsirdība. Trūkumi atklāsies pēdējā brīdī, lai tos novērstu, būs vajadzīga liela savaldība un nesatricināms miers. Nepieļauj, ka dzīvesprieks kapitulē sadzīvisku problēmu priekšā.

LAUVA

Esi organizēts un savaldīgs. Izmanto savas analītiskās dotības, saliec visu pa plauktiņiem un tad rīkojies saskaņā ar iepriekš pieņemtiem lēmumiem. Ja pietiekami nekoncentrēsies darāmajam, pieļausi kļūdas, un visu tikai vēl vairāk sarežģīsi. Tad iespējami emociju izvirdumi, pārmetumi, apvainojumi. Par tavu uzvedību būs pārsteigti tie, ka paraduši tevi redzēt nosvērtu un savaldīgu.

JAUNAVA

Aizstāvot kopīgas intereses, rīkojies enerģiski, mērķtiecīgi, neļauj lietišķai sarunai pārvērsties tukšā pļāpāšanā vai dzēlīgam komentāram „nosist” no domas. Tevi spēs satraukt pat visnenozīmīgākās lietas. Tiklīdz stingri nesekosi līdzi domu pavedienam, galvā radīsies sajukums un būs grūti iesākto novest līdz galam. Atturies no saukļiem un lozungiem, ja tiem nav reāla pamatojuma.

SVARI

Nepūlies nevienam neko pierādīt. Liec lietā savu talantu kopīgu mērķu sasniegšanai. Tiem, kas gribēs tevi atbalstīt, papildus argumenti nebūs nepieciešami. Vilcināties nevajag, jo no tā neko neiegūsi, tikai zaudēsi laiku un vairosi šaubas. Katra izkustēšanās no mājām sola piedzīvojumus, nebijušus iespaidus un interesantas iepazīšanās.

SKORPIONS

Saņemies, spriedze nebūs ilgstoša – ak­tī­vi ro­soties un nežēlojot līdzekļus, izdosies izdarīt lielu daļu no iecerētā. Attiecībās nestreb karstu un ievēro labas uzvedības etiķeti. Brīžos, kad kāds no tuviniekiem kļūst kaprīzs, jo nav saņēmis no tevis tik daudz uzmanības, cik vēlējies, nedusmojies. Atspēko tev domātos pārmetumus ar neapgāžamiem argumentiem un nelokāmu rīcību.

STRĒLNIEKS

Neatstāj novārtā radošā potenciāla apzināšanu, tas palīdzēs labāk iepazīt sevi, apzināties savas stiprās un vājās puses. Aktīva rosīšanās, ne vien runāšana par to, ka vajadzētu kaut ko lietderīgu paveikt, neliks vilties. Turpmāk lielāku uzmanību velti draugiem. Apjukuma un vilšanās brīžos viņi palīdzēs nezaudēt optimismu. Viņu izdoma un svaigās idejas noderēs.

MEŽĀZIS

Darbā neielaidies konfliktos. Psiholoģiska spiediena rezultātā tuvākajās dienās var pasliktināties pašsajūta. Nedari neko, kas ir pret tavu pārliecību. Ierastās ikdienas problēmas risini radoši, negaidi neko no citiem, pats esi ideju ģenerators. Kārto naudas un saimniecības lietas, pārskati tuvākā laika vajadzības un maksājumus. Plāno vairākus soļus uz priekšu.

ŪDENSVĪRS

Ja nespēsi savlaicīgi atpazīt viltīgu rīcību, vari iekrist kāda nelabvēļa izliktās lamatās. Tiesa vēlme uzvarēt un turēšanās pie principa, ka mērķa sasniegšanai visi līdzekļi labi, var novest pie pārgalvīgas rīcības un nevajadzīga riska tevi pašu. Lai no tā izvairītos, nepieņem vienpersoniskus lēmumus, esi gatavs diskutēt, uzklausīt un vienoties par kopīgu rīcību.

ZIVIS

Izvēlies strādāt komandā, jo kopīgiem spēkiem sasniegsi vairāk un uz priekšu virzīsies straujāk. Visa pamatā ir motivācija, pretrunu apstākļos meklē zelta vidusceļu. Daudz norāžu rodamas sīkos mājienos. Ja nepārspīlēsi to nozīmi, ātri ar pretrunām tiksi galā, ja ļausies emocijām – izeju atrast būs grūtāk. Tā kā nāksies novērst iepriekš pieļautas aplamas rīcības sekas, lielas naudas summas tavā rīcībā nebūs.