Garāks brauciens ar auto kopā ar bērniem: kas ir jāņem vērā?

Nav šaubu - auto ir viens no ērtākajiem transportlīdzekļiem ģimenei, kas sniedz brīvību un iespēju jebkurā brīdī mainīt ceļojuma plānus. Taču, ceļojot automašīnā kopā ar bērniem, sevišķi jāseko līdzi tam, lai mazais pasažieris nepārkarstu un dzertu pietiekami daudz ūdens, taču vienlaikus vecākiem jāvelta gana daudz enerģijas ceļojuma sagatavošanai, lai bērnam brauciens šķistu aizraujošs un visa ģimene gūtu prieku par kopīgo piedzīvojumu.

Svarīgi veidot patīkamas asociācijas

Psiholoģe Natālija Dauberga uzsver – garāks brauciens automašīnā kopā ar bērnu var būt pārbaudījums, jo bērni nav tik pacietīgi kā pieaugušie: “Vecākiem ir jāņem vērā atšķirība starp bērnu un pieaugušo un jārēķinās ar iespējamām grūtībām un niķiem. Ir bērni, kuri nevēlas braukt ar auto. Šāda problēma gan ir ļoti individuāla un saistīta ar bērna vecumu, temperamenta iezīmēm un citiem iemesliem, piemēram, traumu savulaik piedzīvotas avārijas rezultātā. Atkarībā no iemesliem un bērna vecuma pieeja katrā situācijā būs citāda. Ar lielāku bērnu var mēģināt sarunāt, var izspēlēt spēles par braukšanu ar auto vai konsultēties ar speciālistu. Savukārt ja bērnam tā ir pirmā ceļošanas pieredze, ieteicams padomāt, kā to padarīt pēc iespējas patīkamāku. Piemēram, uz to var raudzīties, kā uz pirmo dienu bērnudārzā – sākumā bērns tajā paliek uz īsāku laiku, nevis uz pilnu dienu, un tad pakāpeniski pierod pie ilgākas uzturēšanās. Līdzīgi var darīt ar braukšanu automašīnā. Ļoti svarīgi ir arī parūpēties par to, lai automašīnā būtu kaut kas tāds, kas bērnam ļoti patīk un ir pieejams tikai tur, piemēram, īpaša rotaļlieta vai spēle.”

Kā rīkoties, ja bērns tomēr sāk niķoties vai nevēlas turpināt braucienu? Psiholoģe saka – katrs vecāks savu bērnu pazīst vislabāk un zina, līdz kādai robežai bērnam var ļaut niķoties. Vecākiem vienmēr jābūt tiem, kas nosaka robežas un neatkāpjas no tām neatkarīgi no tā, vai tas ir brauciens ar auto vai jebkura cita dzīves situācija. Taču vienlaikus ir jāsaprot niķošanās iemesli: ja bērnam kaut kas sāp, jārīkojas citādi nekā tad, ja bērns ar savu uzvedību tikai pārbauda vecāku pacietību.

Jā vai nē viedierīcēm brauciena laikā?

Daži vecāki cenšas bērnu izklaidēt ar viedierīcēm. Te jāņem vērā katras ģimenes paradumi: dažās ģimenēs bērnam viedierīces netiek piedāvātas maksimāli ilgi, citās valda brīvāka attieksme. Taču jebkurā gadījumā vajadzētu ievērot katrā konkrētajā vecumposmā pieļaujamo laiku, ko mazais var pavadīt pie ekrāna. Ja ikdienā ģimene veic salīdzinoši nelielus pārbraucienus, piemēram, 20 minūtes, un bērns ir pieradis ceļā izmantot planšeti, 4 stundu garš brauciens var izrādīties milzīgs izaicinājums. Tāpēc ir jārada interese ne tikai par viedierīcēm. Tās var būt vārdu spēles vai mūzika, kas mazajam patīk; lielākam bērnam var uzdot dažādus uzdevumus, mācot interesēties par apkārtējo pasauli.

“Jebkurā gadījumā vecākiem nevajadzētu lolot cerību, ka viss ritēs gludi – ir jāsagatavojas dažādiem scenārijiem, lai būtu mazāk stresa, ja kaut kas tiešām nenotiek, kā plānots. Tieši pieaugušo spēja saglabāt mieru ir veiksmīga ceļojuma atslēga – ar skaidru galvu spējam labāk pielāgoties situācijai un izmantot spontānu radošumu,” atgādina Natālija Dauberga.

Ceļojot savā automašīnā, par drošību jārūpējas tāpat kā jebkurā citā ceļojumā

Kā liecina apdrošinātāju BALTA statistika, visbiežāk ģimenes ar bērniem ceļo uz tuvākajām Eiropas Savienības valstīm – populāri galamērķi ir Lietuva, Igaunija, Polija, Slovākija, Čehija, Vācija, kur var ērti un salīdzinoši ātri nokļūt ar automašīnu. Iecienīti galamērķi ir arī dažādi apskates objekti tepat, Latvijā.

Noteicošais kritērijs, ceļojot kopā ar bērniem, 49% Latvijas iedzīvotāju ir iespēja baudīt daudzveidīgas izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes visai ģimenei – apmeklēt baseinus, zoodārzus, muzejus, pludmales utt.

“Visai ģimenei kopā dodoties ceļojumā, maršruts jāveido tā, lai prieks par ceļošanu būtu visiem. Protams, ceļojot kopā ar bērniem, ir jārēķinās ar biežākām pauzēm, lai izstaipītos un izkustētos, tāpat jāparūpējas par atbilstošām naktsmītnēm un maltītēm. Taču vienlaikus lielāka uzmanība jāpievērš arī drošībai. Jaunāki bērni vēl paši neprot novērtēt situāciju un izlemt, kad viņiem ir pārāk auksti vai pārāk karsti, kad jāpadzeras, vai rokas ir gana tīras, bet tieši šādas detaļas var izrādīties izšķiroši svarīgas, lai ceļojums izdotos lielisks. Gan 2021., gan 2022. gadā ap 70% atlīdzību pieteikumu saistībā ar bērniem un ceļošanu bijuši saistīti ar dažādām veselības problēmām. Vairums veselības problēmu, kas piemeklē bērnus ceļojumos, ir saistītas ar klimata maiņu, gaisa kondicionētāju darbību un neierastu ēdienu,” stāsta BALTA Personu produktu vadītāja un risku parakstītāja Ludmila Ščegoļeva.

Padomi, ko ņemt vērā, kopā ar bērniem dodoties ceļojumā ar automašīnu

Mašīnai jābūt aprīkotai ar speciāliem bērnu sēdekļiem atbilstoši vecumam.