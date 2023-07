Pārsteidzoša sakritība: vienlaikus mazuļus gaida slimnīcas nodaļas 12 darbinieces

Dažām no grūtniecēm šīs nebūs pirmās dzemdības, bet dažas no viņām auklēs savus pirmdzimtos. "Tas ir lielākais grūtnieču skaits, kāds mums jebkad ir bijis viena gada laikā. Piecas no viņām dzemdēs pirmo reizi," preses paziņojumā par neparasto situāciju norāda slimnīcas pārstāvji. Laimīgās topošās māmiņas ir 10 medicīnas māsas, viena sanitāre un nodaļas sekretāre.

Divas no sievietēm jau ir dzemdējušas - vienas darbinieces meita piedzima 15. martā, bet otras darbinieces meita piedzima 16. maijā.

Foto: ekrānuzņēmums no Facebook.com

Pārējās 10 kolēģes joprojām gaida lielo dienu, kad viņas satiks savus jaundzimušos. Par laimi, šajā ceļojumā viņas cita citu ļoti atbalsta.

"Mēs jūtamies ļoti atbalstītas, un mums nav pārāk jāuztraucas, ja kādai kaut kas nepieciešams. Mēs visas esam esam gatavas sniegt palīdzīgu roku, ja kādai ir nepieciešams pārtraukums atpūtai vai ir jāierodas pie ārsta. Mēs rūpējamies cita par citu," izdevumam Today pastāstīja Heilija Bredšova (Haley Bradshaw), kura gaida savu otro bērnu. Bredšovai un vēl trīs citām kolēģēm dzemdības gaidāmas jūlijā. Trīs no topošajām māmiņām dzemdēs augustā, savukārt pārējās attiecīgi septembrī, oktobrī un novembrī.

Foto: ekrānuzņēmums no Facebook.com

Tiesa, stāsti par to, ka vienā slimnīcā strādājošām sievietēm mazuļi gaidāmi vienlaikus, tomēr nav tik netipiski, kā varētu šķist, raksta portāls people.com. Pagājušajā gadā St Luke's East slimnīca Misūri (ASV) dalījās ar satraucošu ziņu, ka pat 14 māsiņas vienlaikus gaida bērnus. Tajā pašā pilsētā 2019. gadā 36 medmāsas, kas strādāja citas slimnīcas jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā, dzemdēja bērnus vienā un tajā pašā gadā. Savukārt Longailendā 15 neonatoloģijas māsas tajā pašā gadā gaidīja mazuļus.