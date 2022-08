FOTO: atklāj GRENARDI jaunās koncepcijas salonu

Veikala atklāšanas uzrunu teica GRENARDI valdes locekle un radošā direktore Alīna Spriņģe, savukārt ar elitāro zīmolu rotu tapšanu stāstiem dalījās īpaši viesi no Itālijas - Yulia Yushkevich no Pomellato, Gabriella Lanfranchi no SICIS Jewels, Chiara Sola no Annamaria Cammilli. Pasākumu vadīja un par muzikālo noformēju rūpējās DJ Artūrs Mednis. Pasākumā varēja apskatīt arī Alīnas Spriņģes mākoņu gleznu, kura izmantota par pamatu salona paklāja apdrukai.

Salona koncepciju izstrādāja dizaineres Anete Eglīte un Marta Gaile, sadarbībā ar Alīnu Spriņģi. “Ar jaunā salona atklāšanu GRENARDI atzīmē savu 23. pastāvēšanas gadu – tā tapšana bija liels izaicinājums visai komandai, jo praktiski visas mēbeles ir savienotas savā starpā, ir integrēti daudzi inovatīvi risinājumi, piemēram, īpaši lifti, kas paceļ vitrīnu stiklus, jaunākās paaudzes magnētiskās atslēgas, iestrādāti seifi, apgaismojuma un apskaņošanas sistēmas. Salonā iespējams apskatīt un iegādāties pasaulē aktuālāko juveliermākslas zīmolu jaunākās kolekcijas, tāpat arī GRENARDI privātkolekciju rotas. Ir liels prieks un gandarījums, ka par salonu atzinīgus vārdus mums saka gan nozares eksperti, gan klienti – laipni aicinām atnākt un novērtēt salonu pašiem,” stāsta Alīna Spriņģe.

GRENARDI ir ģimenes uzņēmums ar 22 gadu pieredzi ekskluzīvu juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecībā Baltijas valstīs. GRENARDI ekspertu komanda katram salonam individuāli atlasa kolekcijas no pasaulē atpazīstamiem rotaslietu zīmolu namiem, savukārt dizaineri rada skaistākos gredzenus, auskarus, kaklarotas un citus juveliermākslas dārgumus.