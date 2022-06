Tavas ādas un matu skaistumam un labsajūtai vasarā!

Baudi vasaru un ieklausies BENU Aptiekas farmaceites Lienes Graudiņas ieteikumos, kā izvēlēties sev piemērotāko kopjošo kosmētiku un saules aizsargkosmētiku, kā arī kuri ir TOP līdzekļi sejas un ķermeņa kopšanai vasarā!

Piemērotākās kosmētikas izvēle

Kopjošās kosmētikas izvēli nosaka sejas tips un/vai stāvoklis, jo no tā būs atkarīgs, kādi līdzekļi maksimāli sniegs kāroto efektu. Kopjošās kosmētikas izvēlē palīdzēs arī tas, ja būs skaidrs, kāds ir vēlamais efekts, ko no attiecīgā līdzekļa vēlas saņemt, jo līdzekļu klāsts ir ļoti plašs un efekts, ko tie var sniegt, arī, skaidro farmaceite L. Graudiņa. Arī vasarā, baudot dažādas vasarīgas aktivitātes, nevajadzētu aizmirst par piemērotu ādas kopšanu.

TOP produkti sejas ādas kopšanai vasarā

Farmaceite L. Graudiņa uzsver, ka šie kosmētikas līdzekļi vasarā noderēs ikvienam, kas rūpējas par savas ādas skaistumu un labsajūtu:

līdzeklis ādas attīrīšanai – micelārais ūdens, gels, putas vai pieniņš;

serums, īpaši, ja tam piemīt mitrinošas īpašības;

dienas krēms, kas ir piemērots jūsu ādas stāvoklim;

saules aizsargkrēms, lai pasargātu ādu no UV staru nelabvēlīgās ietekmes;

pēc savas izvēles varat izmantot arī termālo ūdeni – šo daudzpusīgo līdzekli var izmantot ne vien, lai atsvaidzinātu ādu karstā vasaras dienā, bet arī, lai nomierinātu sakairinātu ādu. To var lietot gan uz attīrītas ādas, gan jau uz uzklātas kosmētikas.

Kā izvēlēties saules aizsargkrēmu?

Šobrīd saules aizsargkosmētikas klāsts ir ļoti plašs, un tajā var viegli apjukt. Saules aizsargkrēmi ķermenim ir pieejami krēmu, losjonu un aerosolu veidā, un tos var izvēlēties pēc lietošanas ērtuma. Savukārt saules aizsargkrēmu izvēle sejai ir krietni plašāka – ir pieejami gan vienkārši saules aizsargkrēmi, kam ir dažāda konsistence un iedarbība (pigmentētas, kuperozas, taukainas un problemātiskas ādas aizsardzībai pret sauli), gan arī saules aizsargkrēmi ar izteiktāku pretnovecošanas efektu. Jāatceras arī, ka zīdaiņiem un bērniem ir pieejami īpaši izstrādāti saules aizsarglīdzekļi ar augstu SPF, kas piemēroti viņu jutīgajai ādai, skaidro L. Graudiņa.

Farmaceite uzsver – lai kosmētikas līdzeklis saglabātu savas īpašības līdz pat derīguma termiņa beigām, nevajadzētu to uzglabāt tiešos saules staros vai karstumā, lai krēms pēc iespējas ilgāk nemainītu savu ķīmisko sastāvu.

Īpašas rūpes par matiem arī vasarā

Vasaras laikā saules staru ietekmē mati var kļūt nespodri un sausāki, nekā ierasts, tāpēc tie, tāpat kā mūsu āda, ir jāpasargā no saules staru ietekmes, skaidro L. Graudiņa. To var darīt, ikdienā lietojot galvassegas vai kādu speciālu līdzekli matu aizsardzībai no saules. Papildus vasaras laikā var izvēlēties mitrinošas matu maskas vai kondicionierus, kā arī kādu eļļu vai serumu, kas padarīs matus dzīvīgākus un mirdzošākus.

BENU e-Aptiekā no 1. līdz 17. jūlijam – Skaistuma dienas! Iegādājies kāroto kosmētiku ādai un matu kopšanai no pasaules vadošajiem kosmētikas zīmoliem ar atlaidi līdz pat 30 %!

Tāpat jūlijā BENU Aptiekās visā Latvijā trešdienās un ceturtdienās – Skaistuma dienas! Dodies uz tev ērtāko BENU Aptieku un kosmētikas pirkumam virs 20 eiro saņem 30 % atlaidi!