Profesionāla pirtniece skaidro biežākās kļūdas, ko pieļaujam, dodoties pirtī

Pirts skolas Lielzemenes vadītāja Aelita Vilde – Batņa skaidro, ka labam pirtniekam slotiņa ir tik pat smalks un precīzs instruments kā ķirurgam skalpelis. Tomēr, zinot pirts slotu siešanas pamatus, katrs var uzsiet savu slotiņu Līgo vakara pirtij.

Foto: Ekrānuzņēmums

Pievienotajā video Aelita Vilde–Batņa soli pa solim demonstrē, kā uzsiet pirts slotiņu no bērza zariem un skaidro to labās īpašības. Bērza zariem piemītot augstākās attīrīšanas spējas. Tie satur ēteriskās eļļas, C vitamīnu un citas vērtīgas vielas. Pēršanās ar bērzu pirts slotām nomierina, mazina locītavu un muskuļu sāpes, palīdz pret saaukstēšanos un citām kaitēm. Šie ir tikai daži no pirts rituālu pozitīvajiem efektiem, kurus var arī nepamanīt, ja tos veic nepareizi. Pirtniece piekodina: “Ja jums kāds saka, ka pirts slotas jāmērc karstā ūdenī, tad ziniet, ka viņš nekā nesaprot no pirts!”



Skaties pievienoto video un uzzini, kādi zari der slotas gatavošanai, mācies tos sasiet vajadzīgajā garumā un kuplumā, tāpat arī uzzini kā pareizi uzsākt pēršanos, lai no pašsietās slotiņas saņemtu labāko ārstniecisko iedarbību, kādu tā var sniegt.