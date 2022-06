Jaudīga saulgriežu enerģija - horoskops visām zodiaka zīmēm no 20.06. līdz 26.06.

AUNS

Esi taupīgs, bet nekļūsti skops. Naudas problēmas risini laicīgi, nenoved situāciju līdz bezizejai. Lai nejustos vientuļš, uzturi ciešas attiecības ar radiem, draudzējies ar kaimiņiem, sadarbojies ar pozitīvi domājošiem cilvēkiem. Apstākļi būs labvēlīgi senu aizvainojumu, kādreiz pieļautu kļūdu un muļķīgu pārpratumu novēršanai. Izmanto situāciju un vērs par labu to, kas jau kādu laiku nospiež tavu sirdi.

VĒRSIS

Nosvērti izturies pret visiem, kas uzskata par vajadzīgu tevi pamācīt, norādīt uz kļūdām vai nekompetenci. Ja notiks pēc tava prāta, kļūsi pašapzinīgāks, palielināsies izredzes pakāpties pa karjeras kāpnēm. Galvassāpes var sagādāt materiālais stāvoklis. Iztrūkumu savā budžetā būsi radījis pats, tāpēc nevienu nevarēsi vainot un pašam vien būs jādomā, kā robu aizpildīt.

DVĪŅI

Zinot to, ka nauda nenāk viegli, esi taupīgs, pedantiski seko līdzi ienākumiem un izdevumiem. Ja tomēr ieslīgsti neapmierinātībā ar sevi un dzīvi kopumā, nezaudē apņēmību, turpini cīņu ar trūkumiem. Svarīgāk būs tikt galā ar sasāpējušiem privātās dzīves jautājumiem, novērst kļūdas. Tas nekas, ka ar to īstenošanu būs nedaudz jānogaida, galvenais, ka ir par ko domāt, sapņot, iztēloties.

VĒZIS

Katru, kas gatavs dalīties ar tevi uzskatos par dzīvi, uztver kā draugu, bet uz cilvēkiem, kas tevi kritizē, nedusmojies – no malas kļūdas labāk redzamas. Bruņojies ar pacietību, velti laiku pagātnes lietu sakārtošanai, novērs iepriekš nepamanītas nepilnības. Dari sevi, savu dzīvi un ikdienu vieglāku un patīkamāku tieši sev. Ar pateicību pieņem visu, kas ar tevi notiek.

LAUVA

Brīžos, kad pietrūks skaidras izpratnes par to, kā vajadzētu rīkoties, vari rēķināties ar draugu un tuvinieku palīdzību. Domstarpību būs mazāk, ja rūpīgi sekosi līdzi aizsāktajiem procesiem, ievērosi vienošanās, būsi godīgs, atklāts. Uz savām vēlmēm un iespējām raugies reālistiski. Nelolo ilūzijas, stāvi stingri uz zemes arī tad, ja kļūst garlaicīgi un tā vien gribas uzlikt rozā brilles un ļauties sapņiem.

JAUNAVA

Pienākumi un atbildība prasīs no tevis lielu spēku mobilizāciju un pašatdevi, taču diez vai izdosies kādu iežēlināt, sūkstoties par to, cik grūti tikt galā ar to, ko pats uz saviem pleciem esi uzkrāvis. Ja redzi, ka vari kādam palīdzēt, dari to. Atbalsti citu centienus īstenot cēlas idejas. Svētku laikā savus ambiciozos plānus īsteno piesardzīgi, vai pat iepauzē. Pamēģini nomainīt nopietnību pret rotaļīgu vieglumu.

SVARI

Esi gatavs mainīt tos procesus vai apstākļus, kas tevi neapmierina. Izvēlies miermīlīgus paņēmienus, nevienu nekomandē, nemāci. Rūpīgi iepazīsties ar noteikumiem, likumiem un citu cilvēku pieredzi. Tici tam, ko dari, tad nebūs grūti tikt galā ar sarežģījumiem un pārliecināt citus, ka esi uz pareizā ceļa. Vienmēr domā par sekām, un esi tas, kurš attur no neapdomīgas rīcības citus.

SKORPIONS

Mājas mieru var izjaukt tuvinieku neapmierinātība. Saruna vairāk atgādinās strīdu nekā viedokļu apmaiņu. Iecietīgi izturies pret citu trūkumiem un vājībām. Citu darīšanās nejaucies, risini tikai tās konfliktsituācijas, kurās pats esi iesaistīts. Esi pacietīgs, un tu sapratīsi to, ko agrāk nesaprati. Neko nopietnu neieceri, jo nebūs daudz cilvēku, kas tevi atbalstīs – katrs būs aizņemts ar savām problēmām.

STRĒLNIEKS

Tev var pietrūkt argumentu, lai pārliecinātu tos, kas atļaujas tevi pelt un kritizēt. Pārrunā aktuālus jautājumus ar tuviniekiem, noskaidro viņu viedokli, taču nepūlies ieinteresēt ar dažādiem priekšlikumiem un jauninājumiem. Ja neapmierina kāda ģimenes locekļa rīcība, savaldi emocijas, nemēģini par katru cenu pierādīt savu taisnību. Šāds stāvoklis nebūs ilgs, taču pietiekami spilgts, lai paliktu atmiņā uz ilgāku laiku.

MEŽĀZIS

Brīžos, kad jāpieņem svarīgi lēmumi, bet tu nezini, kā rīkoties, kam ticēt, uz ko paļauties, meklē atbalstu. Kopīgas problēmas risini kopīgiem spēkiem. Nepalaid garām mirkli, kad iespējams izrunāt sasāpējušus jautājumus, nolīdzināt nesaskaņas. Draugi, tuvinieki palīdzēs saglabāt optimismu, labprāt atbalstīs tavas idejas un intereses. Sirsnīgas tikšanās un kopā pavadīti brīži uzlabos omu.

ŪDENSVĪRS

Pievērs uzmanību tam, cik lietderīgi tu tērē savu laiku un naudu. Tu būsi priecīgs, ka noticis tas, kam sen jau vajadzēja notikt. Darbā būs viegli saprasties ar kolēģiem, tomēr nav ieteicams uzsākt darījuma sarunas, risināt ar biznesu vai karjeru saistītus jautājumus. Pēc iespējas mazāk kādam ko soli, nepiedāvā to, ko tev nav pa spēkam izdarīt. Brīžos, kad grūti par kaut ko izšķirties, atbalstu un padomu meklē ģimenē.

ZIVIS

Pārpratumi un nesaprašanās iespējama attiecībās ar tuviniekiem. Ja tevi kaut kas neapmierina, izsaki pretenzijas saudzīgi, neaizskarot otra patmīlību. Baumām un intrigām uzmanību nepievērs – tās noklusīs pašas no sevis. Uzreiz pēc svētkiem pabeidz to, kam iepriekš nepietika laika vai pacietības, un tikai tad ķeries pie jaunu ieceru īstenošanas. Dari visu, lai labi justos un izskatītos!