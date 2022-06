"Tax Free" uzlīme veikala skatlogā: ko tas īsti nozīmē

Daudzi būs ievērojuši uz veikalu skatlogiem uzlīmes "Tax Free" koši zilā krāsā – tā ir sistēma, kas, ārzemēs iepērkoties, ļauj pircējam atgūt daļu samaksātā pievienotās vērtības nodokļa (Latvijā tie būs 15% preces vērtības). Tomēr pareiza pirkuma noformēšana prasīs laiku, turklāt Eiropas Savienības robežās tā vispār nedarbojas.

Kā pirkumu noformēt

"Tax Free" administrē vairāki uzņēmumi, un vispopulārākais ir "Global Blue" ar vairāk nekā 600 apkalpošanas punktu visā pasaulē – uzņēmuma mājaslapā arī atrodama informācija, kā pirkums pareizi jānoformē.

Iepērkoties veikalā, kura logā redzama minētā uzlīme, pēc maksājuma veikšanas pircējam jāaizpilda "Tax Free" veidlapa. Tajā jānorāda personas dati, izcelsmes valsts, personīgie kontakti, iegādātās preces kategorija un vēlamais apmaksas veids (skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu). Turpat veikalā šī aizpildītā veidlapa būs arī jāizdrukā un jāparaksta.

Piesakot "Tax Free" atmaksu, pārdevējs pārbaudīs, vai pircējam uz to ir tiesības.

Piemēram, Eiropas Savienības robežās šī sistēma nedarbojas un ir pieejama tikai iebraucējiem no citām valstīm.

Tātad, ja pircējs pastāvīgi dzīvo Īrijā, Kiprā, Somijā vai, protams, Latvijā, tad, iebraucot vai izbraucot no kādas ES dalībvalsts, "Tax Free" iespējas izpaliek. Turklāt tas attiecas arī uz Monako un Ziemeļīriju.

Vismaz 44 eiro

Ir vēl divi noteikumi – pirkuma summai jābūt vismaz 44 eiro, un ES robežas jāpamet tuvāko trīs mēnešu laikā. Pircējam arī jāseko, lai iegādātā prece tiek iesaiņota speciālajos "Tax Free" maisiņos, kurus aizlīmē.

Tātad Latvijā "Tax Free" iepirkšanās sistēmu var izmantot personas, kuras ir iebraukušas no valstīm ārpus ES, piemēram, no ASV vai Japānas. Tāpat arī, atrodoties jebkurā no citām valstīm, PVN atmaksu ir iespējams saņemt arī ES pilsoņiem. Summas lielums būs atkarīgs no konkrētās valsts PVN likmes, atrēķinot arī "Tax Free" pakalpojuma samaksu. Tātad teorētiski Latvijas ceļotājam tāda iespēja ir, piemēram, Ēģiptē, Kenijā, Austrālijā, Argentīnā un daudzās citās valstīs ārpus ES.

Naudas atgūšana ir piņķerīga

Naudu atgūt var divos veidos. To var izdarīt uzreiz, izceļojot no valsts, piemēram, lidostās. Parasti tur ir speciāli izveidoti biroji, kas gan gandrīz vienmēr atrodas tālākajos nostūros – it kā tīši noslēpti. Vispirms muitā ir jāuzrāda pase, aizpildītā "Tax Free" veidlapa, čeks un iegādātās preces, pretī saņemot oficiālu zīmogu, un tad var doties meklēt biroju.

Atmaksu gan pārsvarā veic tās valsts naudā, kurā atrodaties, bet, ja paveiksies, pircējs varēs sarunāt saņemt savas valsts valūtu pēc oficiālā maiņas kursa. Ja nepaveiksies, pašam būs arī jāmeklē valūtas maiņas punkts.

Tas arī nozīmē, ka lidostā jāierodas ar pamatīgu laika rezervi. Otrs veids ir ilgāks – izmantojot pirkuma brīdī izsniegto aploksni, muitas apzīmogoto veidlapu var nosūtīt atpakaļ tirgotājam, un tad šo naudu pircējs saņems ar pārskaitījumu. Sistēma darbojas vienādi, gan iepērkoties konkrētas valsts teritorijā, gan arī lidostu Tax Free veikalos.

Izdevīgi lieliem pirkumiem

Jāatceras, ka "Tax Free" veidlapa ir derīga vienu gadu kopā ar tā mēneša dienu atlikumu, kad pirkums bija veikts, kā arī tas, ka atmaksu par pirkumu internetā saņemt nevar – tikai par iegādāšanos pie mazumtirgotāja. Tiesa gan, "Global Blue" sistēmā vien tādu ir vairāk nekā 300 tūkstoši.

Aktīviem ceļotājiem, kuri šo sistēmu izmanto bieži, ir iespēja iegādāties arī speciālu, personalizētu karti, kas šos procesus atvieglo. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka, pērkot preces par nelielu summu, iztērētais laiks un pūles nebūs dažu atgūto eiro vērti, taču lielu pirkumu gadījumā Tax Free izmantošana noteikti atmaksāsies.