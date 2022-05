Publicitātes

Ar dejām, dziesmām, sacensībām un vienkāršu dauzīšanos šodien Rīgā norisinās Bērnu dienas festivāls

Brīvdabas pikniks, futbols, galda hokejs, līdzsvara velosipēdu sacensības pašiem mazākajiem, izlaušanās spēle, saulespuķu sēšana par godu Ukrainai – šīs un daudzas citas izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes šodien dienas garumā norisinās Esena dārzos Rīgā Bērnu dienas festivāla ietvaros. Viens no galvenajiem notikumiem tajā – lielkoncerts, kurā uzstājas gandrīz 600 bērnu un jauniešu no visas Latvijas, un kuru kopā ar bērniem vada tādas sabiedrībā zināmas personības kā Jānis Pētersons no grupas “Citi zēni”, hiphop mūziķis Ozols, TV seja Armands Simsons un influencere Alishuks M.