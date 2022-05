Anna Šteina par intīmās tuvības robežām: visas vēlmes nav jāīsteno

Saruna no drāmas pedagoģijas pamazām nenovēršami nonāk līdz intīmākai gaisotnei, ieskaitot pieļaujamības robežas seksa jomā. Piemēram, vai sarunu biedrs būtu gatavs eksperimenta nolūkos pamēģināt to ar sava dzimuma partneri? Un kā ar seksu trijatā?

"Mēs no dzīvniekiem atšķiramies ar to, ka mums ir dota iztēle," saka Anna. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

"Mēs no dzīvniekiem atšķiramies ar to, ka mums ir dota iztēle. Mēs tās ainas varam spilgti iztēloties, un tad izlemt, vai mums tas patīk tik ļoti, ka gribam īstenot arī dzīvē. Bieži vien ar to iztēles ainu pietiek. Es arī mēdzu tā darīt - noskatos galvā to “filmiņu”, un - nē, paldies, dzīvē man to nevajag," šai terapeites atziņā tiešām der ieklausīties.