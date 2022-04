Heilija Bībere kontracepcijas tablešu dēļ piedzīvojusi biedējošu mikroinsultu

Savā YouTube kanālā 25 gadus vecā Heilija Bībere ievietojusi video, kurā pastāsta par biedējošajām veselības problēmām, ko nācies piedzīvot. Lēkmes laikā modele zaudējusi valodu un viņa nogādāta slimnīcā, jo puse viņas sejas sākusi noslīdēt.

Slimnīcā konstatēts, ka šos simptomus izraisījis trombs, kas varētu būt radies kontracepcijas tablešu, Covid-19 un ilga pārlidojuma rezultātā.

Pārbaudēs viņai konstatēts piektās pakāpes priekškambaru starpsienas defekts, ko mēdz dēvēt par “caurumu sirdī”. Tā kā šī ir lielākā sirds cauruma kategorija, Heilijai bija nepieciešama tūlītēja operācija.

Heilija cieta arī no izteiktiem garīgās veselības traucējumiem – trauksmes, kas šajā situācijā īpaši saasinājās. “Es ļoti uztraucos. Man sāka tirpt rokas un pirksti, un es patiešām piedzīvoju ļoti, ļoti grūtus laikus.”

Heilijai Bīberei šobrīd ir regulāri jālieto asinis šķīdinoši medikamenti, kas trauksmes izjūtu tikai vairojot. Taču modele atzīst, ka pat neraugoties uz to, šobrīd viņa jūtas “daudz labāk”.

19 Foto Džastins Bībers un Heilija Bībere “Met Gala 2021” pasākumā +15 Skatīties vairāk

Biedējošā veselības problēma Heiliju piemeklēja 10. marta rītā. Heilija savā video pastāsta, ka abi ar vīru brokastojuši, kad viņa sajutusi “dīvainu kņudoņu”, kas no labās rokas pleca pārgāja uz pirkstu galiem, padarot tos stīvus un nejūtīgus. Heilija atceras, ka Džastins tobrīd apvaicājies, vai ar viņu viss ir labi, bet, viņa nav spējusi parunāt un sejas labā puse sākusi noslīdēt.

23 Foto Džastins Bībers ar sievu Heiliju šova “Justin Bieber: Seasons” pirmizrādes vakarā +19 Skatīties vairāk

Heilija notikušo sauc par “biedējošāko, ko līdz šim nācies savā dzīvē pieredzēt”. Viņa nekavējoties padomājusi, ka tas ir insults. Kad jau viņu izmeklējuši mediķi, galvu nav pametušās dažādas nelāgas domas.

Slimnīcā konstatēts, ka šīs sajūtas radījis ārkārtīgi mazs trombs modeles smadzeņu artērijās, “kas klasificēts kā TIL”. “Tranzitora jeb pārejoša išēmiska lēkme jeb TIL, saukta par mini insultu, izpaužas tādā pašā veidā kā insults, taču lēkmes simptomi novērojami neilgu laiku,” informē Amerikas insulta asociācija. “TIL gadījumā asinsvads smadzenēs nosprostojas, taču nosprostojums attīrās pats no sevis. TIL sauc arī par “mikroinsultu”, un dažkārt cilvēki uzskata, ka tikai jūtas “mazliet dīvaini”. Taču TIL ir svarīgs brīdinājums par iespējamu insultu.”

Heilija skaidro, ka trombs no sirds izkļuvis pa tur esošo caurumu un nonācis smadzeņu artērijā, kā rezultātā viņa piedzīvojusi TIL. Viņai veikta ķirurģiska operācija, cauruma aizvēršanai.

Ārsti izvirzījuši trīs versijas, kas vārēja radīt trombu. “Viens no tiem ir, ka nesen sāku lietot kontracepcijas tabletes, ko man nevajadzēja darīt, jo esmu viena no tām, kas cieš no migrēnas,” paskaidro modele. “Un es par to nebiju aprunājusies ar savu ārstu.”

Kā otrs faktors nosaukts nesen izslimotais Covid-19, bet trešais – garais pārlidojums no Parīzes, Francijā, uz mājām ASV.