Jelgavā piedzimusi ukraiņu meitenīte Zlata; viņas tētis šobrīd aizstāv Ukrainas brīvību

Meitenīte Jelgavas slimnīcā pasaulē nāca 5. aprīlī pulksten 19.39 3850 gramus smaga un 56 centimetrus gara. Meitenītes mamma Jūlija atzīst, ka meitiņas ierašanos pasaulē bija iedomājusies pavisam citādāku, noteikti ne citā valstī, situācija izvērtās savādāka. Viņa gan priecājas, ka Zlata piedzima Latvijā, kur atšķirībā no dzimtās Ukrainas valda miers. Viņām šeit nav jābaidās par savu dzīvību, viņas jūtas aprūpētas un mīlētas. "Zlata mūsu ģimenē ir otrā meitiņa, viņai ir māsa gandrīz divus gadus vecā Angelina," atklāj mamma, piebilstot, ka meitu tētis, viņas vīrs, ir palicis Ukrainā, kur cīnās par to, lai ģimenei ir kur atgriezties.

Sieviete ir no Žitomiras apgabala Ukrainā, un pirmdien Ukrainas armijai no tā izdevies padzīt Krievijas karaspēku. Bēgot no kara briesmām, Jūlija ar meitu Angelinu Jelgavā ieradās 8. martā, viņas ir apmetušās pie radiniekiem. "Jelgava ir ļoti skaista un sakopta pilsēta, cilvēki šeit ir tik ļoti atsaucīgi. Paldies visiem, kuri palīdz mums, atbalsta un uzmundrina," saka Jūlija.

Zlatai nogādāta pašvaldības dāvana – pilsētas simbols Alnītis un vilnas zeķītes Jelgavas karoga krāsās.

Pašvaldības operatīvās informācijas centra bēgļu reģistrācijas dati liecina, ka Jelgavā no Ukrainas ieradušās trīs grūtnieces, un viņas ir stājušās grūtniecības uzskaitē. Jelgavas slimnīcā šodien iestājusies vēl viena topošā māmiņa no Ukrainas.

