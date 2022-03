Vegānu kaviāra pozitīvā ietekme uz jūsu matiem

Ir zināms, ka kaviāram matu kopšanā ir daudzas priekšrocības, jo tas stiprina un mitrina matus, dziedē šķeltos matu galus un palielina matu elastību.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Alterna Canvas matu kopšana līdzekļiem, proti, vegānu kaviāra šampūniem un matu kondicionieriem.

Minot, ka Alterna matu kopšanas līnija My Hair. My Canvas. satur kaviāru, runa ir tikai un vienīgi par botānisko jeb zaļo kaviāru, kam nav nekādas saistības ar, piemēram, stores kaviāru. Patiesībā visa My Hair. My Canvas. matu kopšanas līnija sastāv no vegāniem matu kopšanas līdzekļiem, kas ir ilgtspējīgi, nav testēti uz dzīvniekiem un ir saņēmuši PETA sertifikāciju.

Tātad, kas ir botāniskais jeb zaļais kaviārs? Kādas ir zaļā kaviāra priekšrocības matu kopšanā? Un kāpēc starp citiem variantiem būtu jāizvēlas vegānais matu šampūns un kondicionieris?

Kas ir vegānais, botāniskais kaviārs?

Botāniskais kaviārs, kas pazīstams arī kā zaļais kaviārs, vegānais kaviārs un pat dēvēts par “jūras vīnogām”, ir Āzijas dienvidaustrumu augs, ko plaši lieto visā Klusā okeāna reģionā (piemēram, Filipīnās, Polinēzijā, Taivānā un Japānā).

Augs ir maigas tekstūras sukulents, kas sastāv no mazām, mirdzošām, caurspīdīgām pērlītēm, kuras atgādina sīkas vīnogas vai kaviāru. Parasti zaļo kaviāru audzē Filipīnās un Okinavas salā, un to ēd svaigā veidā.

Kaut arī zaļo kaviāru sākotnēji izmantoja pārtikā, drīz vien to atklāja arī dabīgās skaistumkopšanas industrija, novērtējot tā piegādes ķēžu caurredzamību, ilgtspēju un draudzīgumu pret apkārtējo vidi.

Izrādās, ka zaļais kaviārs ne vien labi garšo, bet tam piemīt arī antioksidantu, pretiekaisuma un higroskopiskas (mitrumu uztverošas) īpašības, kas arī matiem un ādai spēj piešķirt veselīgumu un dzīvīgumu.

Foto: Publicitātes foto

Vegānā kaviāra pozitīvās īpašības

Kad Alterna atklāja, ka botāniskais kaviārs spēj sniegt papildu mitrināšanu jebkuram vegānu šampūnam un matu kondicionierim, tā ātri to ieviesa arī Canvas matu kopšanas līdzekļos.

Zaļais kaviārs bagātīgi satur A, C un E vitamīnu, šķiedrvielas, proteīnus, polisaharīdus un citas minerālvielas. Tas satur arī tādas aizvietojamās un neaizvietojamās aminoskābes kā treonīns, valīns un asparagīnskābe, kas iedarbojas līdzīgi kā kolagēns, uzlabo ādas elastību un novērš matu izkrišanu.

Turklāt molekulārā līmenī botāniskais kaviārs kavē lipīdu peroksīdus un veicina antioksidatīvo iedarbību. Visas šīs sastāvdaļas uzlabo matu mirdzumu, elastību un izturību.

Botāniskais kaviārs un tā ilgtspēja

Ilgtspēja bija pirmais faktors, kam Alterna pievērsa uzmanību, vērtējot botānisko kaviāru. Tiešā veidā sadarbojoties ar lokālu saimniecību Boholas provincē Filipīnās, Alterna spēj iegūt vegānu kaviāru, izmantojot videi draudzīgu Eco-Sound tehnoloģiju, kam raksturīgs minimāls CO2 izmešu līmenis un ļoti maza ietekme uz apkārtējo vidi.

Alterna pastāvīgi izvērtē savu darbību pēc sešiem kritērijiem: sadarbības godīgums, cilvēktiesību ievērošana, darba vides veselīgums un drošība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kā arī klientu vajadzību un vietējas komūnas interešu ņemšana vērā.

Šāda pieeja ir daļa no Alterna izvēlētās “tīrās filozofijas” jeb aizrautības ar alternatīvo skaistumkopšanu, kas ir bijis Alterna pamata uzstādījums kopš tās pirmsākumiem 1997. gadā un iedvesmojis ikvienu Alterna ražoto produktu.

Alterna uzskata, ka inovatīvu un izsmalcinātu matu kopšanu var nodrošināt, izmantojot vienīgi botāniskas izcelsmes sastāvdaļas un nelietojot parabēnus, sulfātus un citas agresīvas ķīmiskas vielas, kuras nesader kopā ar jūsu matiem. Ticam labajam bez kompromisiem. Alterna tic tīram skaistumam un izcilai kvalitātei, kā arī salonam līdzīgiem rezultātiem, ērtos mājas apstākļos.



Pirms dažiem gadiem Alterna veica eksperimentus ar tīrām un ilgtspējīgām sastāvdaļām un jaunām sensoriskām pieredzēm, un tā rezultātā radās jaunas paaudzes matu kopšanas līdzekļi ar nosaukumu My Hair. My Canvas.



Pateicoties 100% vegāniskas izcelsmes sastāvdaļām un 50% pārstrādātas plastmasas iepakojumam, My Hair. My Canvas. līnija ataino Alterna vēlmi pastāvīgi uzlabot savu tīrās skaistumkopšanas filozofiju.



