Izjukusi Putina meitas laulība: karš Ukrainā ietekmē gan privāto dzīvi, gan biznesa plānus

36 gadus vecā Marija Voroncova ir zinātņu doktore, eksperte bērnu reto ģenētisko slimību jautājumos. Marija ir dzimusi laikā, kad Vladimirs Putins darbojās kā VDK aģents. Trimdā strādājošais Krievijas pētnieciskās žurnālistikas pārstāvis Sergejs Kaņevs uzsver, ka Putins, sākot karu Ukrainā un tāpēc ievelkot savu valsti sāpīgās Rietumu sankcijās, ir "izdarījis savai vecākajai meitai lāča pakalpojumu". "Viņai pieder liela daļa no megaprojekta, saskaņā ar kuru netālu no Sanktpēterburgas plānots būvēt modernu medicīnas centru," viņš skaidro. "Klīnikai plānots piesaistīt pacientus no Eiropas un turīgus šeihus no Persijas līča valstīm. Tagad, pēc uzbrukuma Ukrainai, kādi eiropieši un šeihi uz šejieni brauks?"

Trimdā dzīvojošais redaktors Romans Dobročotovs, kurš strādāja pētnieciskās žurnālistikas izdevumā "The Insider", kas tika aizliegts saistībā ar iespējamās Kremļa korupcijas izmeklēšanu, ar Kaņeva starpniecību sociālajos tīklos ziņoja, ka Voroncova šķīrusies no sava vīra, nīderlandiešu uzņēmēja Jorita Fāsena. Viņš precīzi nenorādīja, kad notikusi šķiršanās, taču tiek uzskatīts, ka tā notikusi pirms kara sākuma.

Pārim ir kopīgi bērni, kas nozīmē, ka Putins ir vectēvs. Tomēr viņš nekad nav komentējis savu pieaugušo pēcnācēju identitāti vai darbavietas, nemaz nerunājot par viņu personīgo dzīvi. Cik zināms, Fāsens ilgu laiku ir strādājis Krievijā, uzņēmumos "Gazprombank-Invest" un "Strojtransgaz". Tiek uzskatīts, ka viņa tēvs bija Nīderlandes bruņoto spēku pulkvedis.

Putina znots reiz teica: "Es esmu precējies ar krievieti un man ir bērni, taču vairāk neko neteikšu." Marija izmanto dubultuzvārdus - Voroncova (viņas vecmāmiņas uzvārds) un Fāsena. Viņa strādā par pētnieci Krievijas Veselības ministrijas Nacionālajā endokrinoloģijas medicīnas pētījumu centrā.

Pagājušajā gadā intervijā izdevumam "Rossija 24" viņa stāstīja par Krievijas centieniem cīnīties ar retām bērnu ģenētiskajām slimībām, taču televīzija neatklāja, ka viņa ir Putina meita. Viņa skaidroja, ka "pret šādām slimībām nav panacejas", taču norādīja, ka "ģenētiskie testi, kas veikti, piemēram, pirms grūtniecības", var uzrādīt, ka "vecāki nav nevēlamā gēna nēsātāji".

39 Foto Kara sāpes un izmisums: cilvēki Ukrainā spiesti pamest mājas un savus mīļos +35 Skatīties vairāk

17 Foto Sabombardētās un iznīcinātās Ukrainas baznīcas: Krievija iznīcina Dievu +13 Skatīties vairāk

9 Foto Ukrainas pilsētas Bučas iedzīvotāji evakuējas kopā ar četrkājainajiem mīluļiem - suņiem un kaķiem +5 Skatīties vairāk

Saistītās ziņas Ķermeņa valodas eksperte analizē Putina uzvedību uz skatuves: saskata ne vien varas žestus, bet arī upura lomu Modes zīmols "Loro Piana" reaģējis uz traci, ka Putins nēsā viņu ražotu jaku par teju 13 tūkstošiem Putina dūnu jaciņa un džemperis par 18 tūkstošiem - šis brends palīdz ukraiņu bēgļiem