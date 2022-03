Muzikālo izrāžu aktrise Jolanda Suvorova kļuva pazīstama pirms daudziem gadiem humorraidījumā "Pirmā prognoze", pēc tam darbojās izrādēs, dziedāja un uzstājās ar savu šovprogrammu.

Suvorovas uzstāšanās nevienu neatstāja vienaldzīgu, no viņas strāvoja atraktivitāte, dzīvesprieks un pārsteidzoša enerģija. Bija laiks, kad gandrīz katru nedēļas nogali viņa devās uz kādu kultūras namu vai prezentācijas pasākumu, vai jubilejas svinībām, vai ar humoristisku uzvedumu uzstājās brīvdabas izrādēs. Bet beidzamo gadu laikā skatuves māksliniecei darba tikpat kā neesot bijis. Zemo ienākumu dēļ humoristei Covid-19 krīzes radīto seku dēļ draudējusi pat izlikšana no pašas divistabu mitekļa, kur viņa dzīvo jau 38 gadus, jo sakrājies vairāku simtu eiro parāds. Vēl vairāk māksliniece sašutusi par demokrātiju Latvijā un to, kāpēc atslēgti Krievijas TV kanāli, bet ar asarām acīs jānoraugās uz karu Ukrainā, kur mīt viņas pusbrāļi un pusmāsas.

Lūdzas un raud par Ukrainu

Suvorova atzīst, ka jāraud, skatoties, kā tiek iznīcināta viņas dzimtene: “Esmu dzimusi Harkovā, kurā tagad tiek nogalināti nevainīgi cilvēki, arī bērni. Es raudu un lūdzos par Ukrainu. Tā ir liela un skaista zeme, ar ļoti labiem cilvēkiem. Mans tēvs ir ukrainis, bet mamma latviete. Ukrainā nodzīvoju salīdzinoši īsu laika posmu, jo tad pārcēlāmies uz dzīvi Latvijā. Man tur aizvien ir pusbrāļi un pusmāsas, arī draugi. Ļoti pārdzīvoju par notiekošo,” paskaidro Jolanda.

Viņa gan uzsver, ka atbalsta Krievijas politiku un to, kā rīkojas prezidents Vladimirs Putins. “Putins negrib atņemt Ukrainu, bet ievieš tur kārtību. Nevar būt dūmu bez uguns. Kāpēc visu šo astoņu gadu laikā, kopš tur notiek savstarpējas nesaprašanās, neviens par to nerunāja? Visus gadus bija bojā gājušie. Un kāpēc Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis slēpjas bunkurā un nelaiž Ukrainas vīriešus pamest valsti? Un ko Amerika tur vispār iejaucas? Kāpēc viņi lien Ukrainā? Kāpēc NATO tuvojas Krievijas robežām? Ja man rādītu Krievijas kanālus, es vēl kaut ko varētu uzzināt. Arī tas ir aizliegts. Kāpēc informācija tiek pasniegta tikai no vienas puses? Kur ir demokrātija?” neizpratnē ir Suvorova, acīmredzami paužot “zinības”, kas sagrābtas no krievu propagandas kanāliem.

Noraizējusies par iztikšanu

“Domāju, ka laiks, kad pasaulē plosījās Covid-19, būs mūsu visgrūtākais laiks, bet izrādās, var būt vēl grūtāki laiki. Kas to varēja iedomāties? Cenas veikalos ir neiedomājami augstas un kļūs vēl lielākas.

Kā cilvēkiem dzīvot? Es vairs nezinu, kā ar 330 eiro pensiju izdzīvot.

Pat bēgļiem no Ukrainas ir lielāks pabalsts nekā mana pensija. Viņiem taču maksā 500 eiro pabalstu,” prāto māksliniece, nobažījusies, kā savilkt galus ikdienas tēriņiem un nomaksāt rēķinus par dzīvesvietu. “Man šobrīd jau atkal ir izveidojies parāds par dzīvokli 270 eiro, to pakāpeniski vajadzēs atmaksāt. Lai savilktu galus, esmu pārdevusi visu, ko varu pārdot, pat savas zelta rotaslietas,” atzīst Jolanda, piebilstot, ka pat ārsta izrakstītās nomierinošās nervu zāles nevarot atļauties. “Man jau draugi saka, ka es esot ļoti nomākta un vajagot padzert medikamentus, kaut ko nomierinošu, bet, redzot, kas notiek Latvijā un pasaulē, es nevaru būt vienaldzīga,” nosaka Suvorova.

