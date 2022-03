Pārtikā lietojamas sastāvdaļas, kas tiek izmantotas skaistumkopšanā

Iepazīsties ar superproduktiem, kuriem jābūt gan Tavā ledusskapī, gan skaistuma plauktā!

Medus jau izsenis medus tiek izmantots gan pārtikā, gan medicīnā. Uzskatīts par veselīgāku cukura alternatīvu, medus satur daudz svarīgu antioksidantu, kas cīnās ar brīvajiem radikāļiem.

Medus ir arī lielisks palīgs skaistumkopšanā!

Pateicoties antibakteriālajām īpašībām tas palīdz cīnīties un aizkavēt izsitumu rašanos, savukārt sastāvā esošie antioksidanti palēnina novecošanās procesus. Medus arī lieliski mitrina un nomierina ādu, piešķirot tai svaigu starojumu.

Vai Tu zināji, ka alvejas mīkstumu var lietot arī uzturā? Tas satur enzīmus, kas piedalās cukuru un tauku šķelšanā, tādējādi palīdzot gremošanas sistēmai veiksmīgāk strādāt un maksimāli uzsūkt visas uzturvielas no ēdiena. Alveja ir bagāta ar tādiem minerāliem kā kalcijs, hroms, varš, dzelzs, magnijs, mangāns, kālijs, nātrijs un cinks, kā arī satur vitamīnus A, C, D, E, B, B-1, B-2, holīnu, B12 un folijskābi.

Alvejai ir īpaša spēja dziedēt brūces un mazināt iekaisumu, kas īpaši noderēs kopjot ādu pēc skūšanās. Tā arī lieliski mitrina ādu, neaizsprostojot poras un neradot taukainu sajūtu

Kokosrieksta mīkstums ir bagāts ar uzturvielām, šķiedrvielām, vitamīniem C, E, B1, B3, B5 un B6, kā arī dzelzi, selēnu, nātriju, kalciju, magniju un fosforu. Kokosriekstos sastopamie tauki tiek uzskatīti par labo holesterīnu, kas nodrošina ātru enerģijas devu ķermenim un smadzenēm.

Ne velti kokosrieksti ir ļoti populāri skaistumkopšanā: tiem piemīt antibakteriāla un pretsēnīšu iedarbība, kokosriekstu eļļa fantastiski mitrina ādu un iedarbojas uz matiem labāk nekā jebkura cita eļļa. Un, protams, nevar nepieminēt arī gardo aromātu!

Piparmētra tiek izmantota dažādās formās – svaigā veidā, kapsulās un eļļā. Tā ir pierādījusi sevi kā fantastisku palīglīdzekli nelabuma, galvassāpju, saaukstēšanās, gripas un ādas slimību ārstēšanā.

Piparmētru eļļas pievienošana masāžas eļļām, šampūniem, dušas želejām un ķermeņa losjoniem piešķir tiem antibakteriālas īpašības, palīdz atvēsināt ādu un mazināt blaugznu veidošanos. Piparmētru eļļa piedalās sebuma izdalīšanās regulēšanā, novēršot izsitumu rašanos.

Kakao piemīt vairākas apbrīnojamas īpašības: tas stabilizē asinsspiedienu, atbalsta smadzeņu darbību, regulē holesterīna līmeni, stiprina kardiovaskulāro sistēmu, kā arī uzlabo garastāvokli. Pateicoties augstajam antioksidantu līmenim, tas bloķē kaitīgos brīvos radikāļus organismā.

Kakao sastāvā esošais vitamīns C un magnijs palīdz aizsargāt ādu un uzturēt to veselīgu, kā arī novērst priekšlaicīgas novecošanās pazīmes.

Zaļā tēja ir bagāta ar antioksidantiem un uzturvielām, kam ir spēcīga pozitīva ietekme uz organismu. Dzerot ikdienā zaļo tēju, Tu uzlabosi smadzeņu spējas, veicināsi tauku dedzināšanu kā arī pazemināsi kancerogēno saslimšanu risku.

Tiek uzskatīts, ka divas tases zaļās tējas dienā spēj mazināt iekaisumu un kairinājumu, ko ir radījusi atrašanās saulē. Šī pati spēja mazināt iekaisumu lieliski strādā arī cīņā ar izsitumiem un akni.

Ar vienu avokado porciju iespējams uzņemt gandrīz 20 vitamīnus un minerālus, tajā skaitā kāliju (kas palīdz regulēt asinsspiedienu), luteīnu (kas labvēlīgi ietekmē redzi), folātu (kas ir neaizstājams šūnu atjaunošanā un gaidību laikā). Avokado ir zems cukura līmenis un daudz šķiedrvielu, kas nodrošina ilgāku sāta sajūtu.

Avokado tiek uzskatīts par superproduktu arī skaistumkopšanā, pateicoties veselīgajiem taukiem, hlorofilam, kas mazina iekaisumu, ūdenim, kas mitrina, un vitamīnam E, kas mīkstina ādu un pasargā to no krunciņu veidošanās.

Mandeles satur veselīgos taukus, šķiedrvielas, olbaltumvielas, magniju un vitamīnu E. Tās ne vien lieliski remdē izsalkumu, bet arī mazina cukura līmeni asinīs, pazemina asinsspiedienu un samazina holesterīna līmeni.

Sastāvā esošās taukskābes palīdz ādai saglabāt mitruma līmeni, kā arī veicina sakairinātas vai sasprēgājušas ādas ārstēšanos. Mandeļu eļļa viegli iekļūst porās, tāpēc kalpo par efektīvu līdzekli to attīrīšanai no netīrumiem un sebuma, kas, savukārt, aizkavē piņņu un izsitumu rašanos.

Lai gan bieži kļūdīgi uzskatīts par dārzeni, šis auglis sastāv no 95% ūdens, kas padara to par vienu no vismazāk kalorijām bagātajiem produktiem. Pateicoties flavonīdiem un tanīnam, gurķi pasargā no brīvo radikāļu uzkrāšanās, kā arī veicina svara samazināšanos, balansē ūdens daudzumu organismā, regulē gremošanas sistēmu un mazina cukura līmeni asinīs.

Gurķi ir vieni no populārākajiem pārtikas produktiem, izmantotiem skaistumkopšanā. Tie lieliski mitrina, nomierina un atsvaidzina ādu, padarot to tvirtāku. Gurķi ir īpaši ieteicami delikātās acu zonas lutināšanai, kā arī ādas kopšanai pēc sauļošanās.

No daudzajām rīsu šķirnēm par veselīgāko tiek uzskatīti brūnie rīsi. Tie ir bagāti ar šķiedrvielām, nesatur glutēnu, un kalpo par lielisku magnija, fosfora, selēna, tiamīna, niacīna, mangāna un vitamīna B6 avotu.

Rīsi satur arī dabīgos antioksidantus - vitamīnus C un A, fenola un flavonoīdu savienojumus, kas mazina brīvo radikāļu ietekmi, radušos no vecuma, saules un apkārtējās vides.

Ingvers tiek uzskatīts par vienu no veselīgākajām un gardākajām garšvielām. Tas ir bagāts ar uzturvielām un bioaktīviem savienojumiem, kam piemīt spēcīga pretiekaisuma un antioksidantu iedarbība. Ingvers efektīvi palīdz cīņā ar nelabumu, mazina cukura un holesterīna līmeni asinīs, var samazināt muskuļu un menstruālās sāpes, kā arī veicina gremošanu.

Ingvers satur aptuveni 40 antioksidantus, kas novērš brīvo radikāļu kaitējumu un pasargā no novecošanās, kā arī izlīdzina sejas ādas toni un uzlabo tās elastību.

Papildu spējai mūs uzmundrināt un uzlabot garastāvokli, kafija apgādā organismu arī ar vitamīniem B2, B3, B5, mangānu, kāliju un magniju. Vairākos pētījumos norādīts, ka kafijas lietošana palīdz mazināt risku saslimt ar Parkinsona slimību, otrā tipa diabētu un aknu slimībām.

Uzklājot kafiju uz ādas, tās sastāvā esošais kofeīns uzlabo asisnsriti, izvada lieko šķidrumu un darbojas kā spēcīgs antioksidants, palīdzot nomierināt apsārtušu ādu pēc sauļošanās.

