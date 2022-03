Vai bērnam jāmāk mest kūleni? Atbild fitnesa treneris

Portālam Mammamuntetiem.lv atbild “Rimi Bērniem” fiziskās sagatavotības un fitnesa treneris Kārlis Birmanis.

Iespējams, nedaudz piemirsta aktivitāte ir kūlenis, taču tas ir vērā ņemams elements bērna attīstībai. Kūlenis bērnam nav jāizpilda perfekti.

“Ja bērna kūlenis sākas ar balstu uz galvas, dibena pacelšanu un nokrišanu sānis – tas ir lieliski! Mazajam nav obligāti jāpiezemējas taisni.

Pēc vairākiem un neskaitāmiem mēģinājumiem tas noteikti padosies labāk. Kūleņa mešana ir būtiska prasme – atrašanās uz galvas ir labs kakla un koordinācijas stiprināšanas elements, ja bērns pats tam jūtas gatavs,” par kūleņa nozīmi cilvēka ķermeņa attīstībā teic eksperts.

Ja vecākiem ir vēlme bērnam mācīt kūleni, galvenais, lai mazais to apgūst drošā vidē. Tam piemērota būs mīksta vieta, bet ļoti svarīgi, lai tā ir vienmērīga, plaša un pārredzama. Būtiski, lai vide, kur bērns met kūleni, nebūtu maldinoši mīksta, kas vietām mīkstāka, bet vietām cietāka (ar spilveniem, kādām šķirbām, aizkrautām drēbēm).

Ja matracī gadās šādas nestabilas vietas, tad bērns, liekot galvu pret matraci, var pēkšņi ieslīdēt dziļāk, nekā plānots. Šāda neparedzēta galvas kustība kaklam var būt traumatiska. Piemērota vide kūleņa mešanai ir matracis vai gulta, kurā neatrodas nekādas mantas – ne spilveni, ne segas, ne drēbes.

Vai bērnam obligāti jāmāk kūlenis?

Nē, tas nav obligāti, lai gan kūlenim kā kustību elementam ir daudz plusu. Taču, ja tā ir kā rotaļa, kur viens otru ķer un finišs ir, uzmetot kūleni vai apveļoties, tas ir lieliski. Visticamāk, bērnam interese par kūleni radīsies, ja viņš redzēs, ka to met kāds no vecākiem vai vecākajiem brāļiem vai māsām. Ja neviens mājās to nemāk un arī bērns to neiemācās, par to nav īpaši jāsatraucas.

