Būs daudz pārmaiņu - horoskops visām zodiaka zīmēm no 28.02. līdz 6.03.

AUNS

Strīdīgu jautājumu, ar kuriem nekavējoties vajadzēs tikt galā, kļūs vairāk. Vairies no nevērīgas, neizlēmīgas rīcības, tas var likt sarosīties tiem, kam patīk lemt un rīkoties citu vietā. Personīgu iemeslu dēļ daļa neskaidrību novēršanas var ieilgt, nebūs viegli piespiest sevi atkārtoti pievērsties vienam un tam pašam jautājumam. Sekojot veselīga dzīvesveida principiem, būs vieglāk saglabāt možu garu un labu pašsajūtu.

VĒRSIS

Kāda notikuma ietekmē var mainīties tava attieksme pret cilvēkiem, problēmām un dzīvi kopumā. Koncentrē domas un vēlmes personīgās dzīves virzienā. Nesteidzies izklāstīt piedzīvoto, savas pārdomas paturi pie sevis, pret visu jauno izturies piesardzīgi. Kompromisi palīdzēs novērst sarežģījumus ģimenē. Tev tiks piedots arī kāds neveiklāks izteiciens.

DVĪŅI

Esi apņēmīgs, taču piesardzību nezaudē. Neradi pats sev problēmas, ja jūti, ka grūti savaldīt emocijas, atrodi uzticības personu un izrunājies. Ideju un vēlmes paveikt lielas tev netrūks, arī par atbalsta trūkumu sūdzēties nevarēsi. Draugi labprāt iesaistīsies tavu plānu īstenošanā, taču ar to būs par maz, lai viss noritētu gludi un nevainojami.

VĒZIS

Labi zināsi, kas nepieciešams, lai gūtu panākumus biznesā vai pakāptos pa karjeras kāpnēm, tomēr mēģināt panākt savu par katru cenu nevajadzētu. Aizstāvot savus uzskatus, izsakies piesardzīgi, centies neaizvainot cilvēkus, kuri noskaņoti pret tevi labvēlīgi. Atturies no visa, kas var kaitēt tavai reputācijai, nesarežģī attiecības ar priekšniekiem, tuviniekiem.

LAUVA

Teorētisko zināšanu pārbaude praksē var beigties ar neveiksmi. Centies būt praktisks un organizēts, nepieļauj, ka kaut kas tiek atstāts pašplūsmā. Izrādīsies, ka dzīvē daudz kas ir citādāk – vai nu atzīsti sakāvi vai maini attieksmi un aizpildi robus zināšanās. Pievērsies lietām, kas iedvesmo un palīdz saglabāt dzīvesprieku. Draugu piedāvātās izklaides iespējas neatstās tevi vienaldzīgu.

JAUNAVA

Dāsni solījumi spārnos jauniem plāniem, būsi enerģijas pilns īstenot iecerēto. Liksies, ka esi lielisks kombinators, diemžēl pārgalvība tevi pievils – risks neattaisnosies, tāpat arī lieli ieguldījumi. Izdzīvojot dažādas dzīves situācijas, atskārtīsi, kas tev patiešām nepieciešams, bet no kā vari arī atteikties – atsijāsies svarīgākais, būtiskākais. Tā tu gūsi gan pozitīvas emocijas, gan vielu pārdomām.

SVARI

Tavu pašatdevi novērtēs ne vien paša ģimenē, bet arī radi un draugi. Rezultātā ģimene kļūs saliedētāka, grūtības vieglāk novēršamas. Tas palīdzēs rīkoties izlēmīgāk, mudinās nebaidīties no sarežģītiem risinājumiem. Turpinājumā stabilo dzīves ritējumu izjauks daudzie pienākumi un slodze darbā. Sarežģītos apstākļos vērtīgu padomu var sniegt bijušie kolēģi.

SKORPIONS

Tavs viedoklis ne vienmēr sakritīs ar citu domām. Tiklīdz mēģināsi kādu pārliecināt vai pierunāt, to uztvers kā spiedienu. Arī tuvinieki neattaisnos uz viņiem liktās cerības. Varbūt tāpēc, ka prasīsi no viņiem pārāk daudz. Darbus, kuru veikšanai nepieciešama liela koncentrēšanās un uzmanība, neieplāno. Dari to, kas tevi interesē un kas labi padodas.

STRĒLNIEKS

Var nākties darboties diezgan ekstrēmos apstākļos, uzņemties pienākumus, par kuriem tev ir maz saprašanas. Pieņem izaicinājumu, bet cīnies tikai ar godīgiem līdzekļiem. Ar pieredzi vien būs par maz, būs nepieciešama kardiāli jauna pieeja un risinājumi. Esi vērīgs! Filozofisks skats uz notiekošo palīdzēs tikt pāri sīkām nebūšanām.

MEŽĀZIS

Neskatoties uz to, ka iespējami strīdi un viedokļu nesakritība, lietišķā sadarbība būs pietiekami veiksmīga. Rāmjos palīdzēs turēties nopietna, brīžiem pat kritiska attieksme pret vilinošiem piedāvājumiem un solījumiem. Nepadodies grūtību priekšā, tad katra pārvarēta problēma būs maza uzvara pār sevi, kas savukārt būs liela artava sevis pilnveidē.

ŪDENSVĪRS

Pat tad, ja plānotie pasākumi izvēršas negaidīti plaši un sagādā daudz pārsteigumu, nepārdzīvo. Lai pietuvotos savam mērķim, būs vajadzīgs lielāks apkārtējo atbalsts un iedrošinājums. Rosīšanās mājās nomierinās satraukto prātu, kopīgi pasākumi saliedēs ģimeni, taču nepārcenties – nedari neko vairāk, kā no tevis prasa. Neļaujies kārdinājumam pamācīt citus, kā pareizi dzīvot.

ZIVIS

Psiholoģiski sarežģīts laiks, taču tev pietiks apņēmības ar visu veiksmīgi tikt galā. Sāc ar to, ka labi apsver katru priekšlikumu – cik un ko tērēsi tā īstenošanā un ko no tā iegūsi. Atcerieties, ka bez materiāliem labumiem eksistē arī garīgas vērtības! Ievēro veselīgu dzīvesveidu, domā pozitīvi – tas vairos garīgo labsajūtu un stiprinās fizisko veselību.