Skūšanās un ādas kopšana – skaistuma konsultantes padomi vīriešiem

Sejas ādas kopšana vīriešiem

Ādas kopšanas pamatsoļi ir ādas attīrīšana, tonizēšana un mitrināšana, stāsta skaistuma konsultante. Taču svarīga ir ne tikai ādas kopšana, bet arī dzīvesveids, uzturs, miega kvalitāte, dienā uzņemtais ūdens daudzums. Katru vakaru nepieciešams ādu attīrīt no dienā uzkrātajiem putekļiem, netīrumiem un sebuma, izmantojot sejas ādu attīrošās putas vai želeju. Pēc attīrīšanas ādu ieteicams tonizēt un pēc tam uzklāt krēmu, serumu vai ampulas ādas kopšanai. Vīrieši biežāk nekā sievietes neievēro šos pamatprincipus, tomēr attīrīt ādu un tad uzklāt piemērotu krēmu būtu vēlams ikvienam, uzsver skaistuma konsultante.

Pirms un pēc skūšanās

Vīriešu ādas kopšanu ievērojami ietekmē skūšanās, pirms un pēc kuras ir paredzēti noteikti līdzekļi. Katram līdzeklim ir sava nozīmē un lietošanas secība, tādēļ ir vērts izprast, kas tieši jums ir nepieciešams, skaidro skaistuma konsultante. Skūšanās putas baro un mitrina ādu, kā arī sniedz svaiguma sajūtu visas dienas garumā. Pirms skūšanās noskalojiet seju ar ūdeni, viegli sakratiet pudeli ar skūšanās putām, uzklājiet tās uz sejas nepieciešamajām zonām un sāciet skūšanās procesu. Pēc skūšanās noteikti lietojiet balzamu vai mitrinošu krēmu. Balzams palīdz atjaunot ādas šūnas, nomierina ādu, novērš iekaisumu un ievērojami palēnina ādas novecošanās procesu. Nelielu balzama daudzumu uzklājiet uz sejas ādas uzreiz pēc skūšanās un ar vieglām kustībām iemasējiet, līdz tas ir pilnībā iesūcies.

Savukārt krēms palīdz novērst grumbu veidošanos un nodrošina ādai aizsardzību pret brīvo radikāļu kaitīgo iedarbību. Ikdienā uzklājiet to ar masējošām kustībām uz iepriekš attīrītas sejas un kakla ādas, līdz tas pilnībā iesūcas ādā.

Želejveidīgs krēms sejai nodrošina tūlītēju atvēsinošu efektu un ādas mitrināšanu, mazina piesārņojuma putekļu pielipšanu ādai. Pēc skūšanās var izmantot arī alvejas gelu. Tas ātri dziedē sīkas ādas traumas un mikroplīsumus, kā arī tam piemīt baktericīdā un pretsēnīšu iedarbība, tas nomierina un atvēsina ādu.

Atcerieties – jebkurš ādas kopšanas līdzeklis uz ādas ir jāuzklāj ar tīrām rokām!

Skuvekļa izvēles nozīme

Skaistuma konsultante atzīst, ka ir acīmredzama atšķirība starp parasto skuvekļa un elektriskā iedarbību uz ādu. Elektriskajiem skuvekļiem starp skuvekļa uzgali un ādu atrodas aizsargājošs pārklājums, kas samazina ādas berzēšanu. Jaudīgi un tomēr saudzīgi asmeņi veic ļoti ātru griešanas darbību, katrā kustībā apgriežot vairāk matiņu gludam, ērtam rezultātam.

Parastie jeb vienreizlietojamie skuvekļi ir noteikti jāmaina pie katras skūšanās reizes, jo to galviņas aizsērē un tajās uzkrājas putekļi un netīrumi, kuros viegli veidojas baktērijas. Tie rada risku sagriezt ādu skūšanās laikā, kā arī veido acīmredzamas ādas alerģiskas reakcijas – sausumu, apsārtumu un niezi.

Ja āda ir jutīga un viegli kairināma, izvēlēties īpaši saudzīgus līdzekļus, kas paredzēti jutīgai ādai. Par labu var nākt tādas sastāvdaļas kā alveja, kumelīte, šī sviests, mandeļu eļļa, tējas koka eļļa un termālais ūdens. Saudzējošs līdzekļu sastāvs ļauj saglabāt pareizu ādas ph līmeni un mazināt kairinājuma iespēju.

Ieauguši matiņi

Ieauguši matiņi mēdz sagādāt nepatīkamas sajūtas un radīt kairinājumu. Tie veidojas, ja mats tiek iesprostots mata folikulā un tādēļ sāk augt nepareizā virzienā. Lai izvairītos no šīs problēmas, ir jārūpējas par ādas kopējo stāvokli – tā atbilstoši jāattīra no atmirušās ādas daļiņām, kas var nosprostot folikulus. Tam var izmantot speciālus eksfoliējošus līdzekļus. Savukārt ādas mitrināšana palīdzēs uzturēt to elastīgu un mīkstu, tādējādi veicinot pareizu matiņu augšanu.

Bārdas kopšana

Ja esat izvēlējies nevis gludu skuvumu, bet gan bārdas audzēšanu – arī tai noderēs atbilstoša kopšana. Lai izvēlētos atbilstošus līdzekļus, ir svarīgs jūsu ādas tips un bārdas garums. Ir pieejams gan ikdienas šampūns bārdai, gan barojoša bārdas eļļa, kas mīkstinās bārdas matiņus, baros un piešķirs tiem spīdumu.

Ir pieejamas arī multifunkcionālas skūšanās un bārdas eļļas – universāls līdzeklis, ko var izmantot, lai mīkstinātu ādu un bārdu, padarot skūšanās procesu ērtāku, vai arī kā barojošu līdzekli, lai atšķetinātu bārdas matiņus.

