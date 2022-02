Es nespēju novērsties no sava telefona. Vai no tā vispār ir iespējams atradināties?

Ieturi “ekrānu gavēni”

Viens veids, kā samazināt vēlmi pēc sava viedtālruņa lietošanas, ir pilnīgi izvairīties no visa veida ekrāniem, ne tikai no telefona. To, cik ilgi ieturēt šo gavēni, vajadzētu izvēlēties atkarībā no tā, cik daudz ikdienā telefons tiek lietots. Iesākumam vajadzētu izmēģināt no ekrāniem atturēties vismaz 24 stundas, tomēr kādam ar nopietnāku atkarību vajadzētu sevi izaicināt ilgāk. Protams, ka lielākajai daļai cilvēku pilnīga izvairīšanās no ekrāniem ikdienas gaitās var būt teju neiespējama gan darba, gan personisku iemeslu dēļ, tomēr mērķis ir sasniegt pēc iespējas pilnīgu izvairīšanos.

Šī metode var izraisīt zināmu diskomfortu pat cilvēkiem ar mērenu ekrānu lietošanu. Iespējams, kāds gavēņa sākumā jutīsies aizkaitinātāks vai saskarsies ar bezmiegu, taču pēc laika šiem simptomiem vajadzētu mitēties.

Ievies sev noteikumus un ievēro tos

Mazāk strikts veids, kā atradināt sevi no viedtālruņa atkarības, ir noteikumu uzstādīšana sev pašam. Tas varētu būt, piemēram, noteikts laiks diennaktī, kad telefonu neizmanto vispār, piemēram, pirms un pēc darba laika. Tāpat var noteikt sev aizliegumu telefonu izmantot, piemēram, guļamistabā, vai ēdienreižu laikā, ieliekot to kastē ar vāku.

Lai gan šis risinājums šķiet vecmodīgs, eksperti norāda, ka tas ir gana efektīvs, jo, ja telefons neatrodas ar mums vienā telpā un ir ārpus redzesloka, no tā ir vieglāk izvairīties.

Padari savu viedtālruni mazāk pievilcīgu

Vēl viens veids, kā mazināt tieksmi laiku aizvadīt, skatoties savā viedtālrunī, ir padarīt to pēc iespējas mazāk vizuāli saistošu, piemēram, izslēdzot paziņojumus un samazinot krāsu košumu.

Tāpat eksperti iesaka vienkārši izdzēst atsevišķas lietotnes, īpaši tās, no kurām novērsties ir visgrūtāk. Ja tomēr tās izdzēst nevēlies, pārvieto tās uz sava viedtālruņa pēdējo ekrānu, lai tās nekristu acīs un būtu nedaudz grūtāk sasniedzamas.

Izmanto tikai tādas lietotnes, kas bagātina tavu dzīvi un ir nepieciešamas darbam, bet ne tādas, kas vienkārši atņems tev laiku.