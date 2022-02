10 būtiskas dzīves patiesības, ko vērts sev atgādināt katru dienu

Treviss iesaka - tā kā ir lietas, ko nākas sev laiku palaikam atgādināt, ir vērts šos ieteikumus pierakstīt uz lapas (vai izdrukāt) un piespraust vietā, kur viegli atkal un atkal izlasīt. Viņa padomus publicē portāls huffingtonpost.com.

Būt aizņemtam vēl nenozīmē būt produktīvam

Paskaties apkārt. Cilvēki ir bezgala aizņemti, skrienot no vienas darba tikšanās uz otru, atbildot uz e-pastiem, pavadot laiku sapulcēs. Taču - cik no viņiem ir patiesi produktīvi? Veiksme un panākumi nav nemitīgā kustībā. Tev ir tieši 24 stundas diennaktī. Pārdomā labi, kā tu tērē šo laiku. Noteikti ir lietas, ko tu vari nedarīt vai darīt efektīvāk.

Lielas veiksmes nereti nāk pēc neveiksmes

Ne velti saka – nekļūdās tas, kurš nedara. Citiem vārdiem sakot, neļauj kļūdām sevi sagraut un likt slēpties zem segas, ļauj, lai kļūdas bruģē ceļu uz veiksmi un panākumiem. Ļauj, lai neveiksmes palīdz ieraudzīt pareizo ceļu, pa kuru iet!

Bailes ir slikta motivācija

Ir cilvēki, kuri rīkojas baiļu vadīti – iet uz darbu, jo bail, ka atlaidīs, apciemo vecākus, jo bail, ka pārmetīs. Šādi cilvēki mēdz domāt, ka nāve ir ļaunākais, kas ar viņiem var notikt. Taču viņi kļūdās. Ļaunāk par visu ir it kā dzīvot, bet patiesībā būt mirušam.

Cilvēka vērtība sākas no paša

Ja tu savus panākumus un dzīves sasniegumus vērtē pēc tā, kādi tie ir salīdzinājumā ar citiem, tu patiesībā vairs neesi savas dzīves saimnieks. Protams, mēs pilnībā nevaram izslēgt ne to, ka mēs paši salīdzinām, ne to, ka salīdzina citi, taču šādi vērtējumu no malas vajadzētu uztvert kā mazāk svarīgu, pirmajā vietā atstājot iespēju izpausties savam iekšējam es. Neatkarīgi no tā, ko kādā brīdī cilvēki par tevi domā, tu pats būsi pārliecināts par savām izvēlēm.

Tu esi tas, ar ko tu draudzējies

Ja vēlies gūt panākumus savā dzīvē, draudzējies ar cilvēkiem, kuri tevi iedvesmo, kas liek justies labākam un vērtīgākam. Ja tiksies ar cilvēkiem, kuri visur saskata tikai dzīves problēmas un nemitīgi kritizē tevi, drīz vien pamanīsi, ka rūpju smagums gulsies arī pār tevi. Dzīve ir pārāk īsa, lai to tērētu kopā ar cilvēkiem, kuri tevi nenovērtē un liek justies mazvērtīgam.

Dzīve ir īsa

Neviens nezina, cik daudz šajā pasaulē viņam ir atvēlēts. Tādēļ ir ļoti svarīgi, kā mēs dzīvojam, kā izturamies pret citiem. Atgādini sev katru rītu, ka dzīve ir dāvana, ko nedrīkst vieglprātīgi izniekot.

Tev nav jāgaida atvainošanās, lai piedotu

Dažkārt patiesa atvainošanās ir jāgaida gadiem. Taču aizvainojums mēdz saēst dvēseli un sirdsmieru. Naids un dusmas ir parazīti, kas sagandē prieka un laimes sajūtu. Tādēļ gudrākais, ko vari darīt, neturēt aizvainojumu sevī. Tu vari pāridarītājam piedot un turpināt dzīvot laimīgu, piepildītu dzīvi. Brīdī, kad tu kādam piedod, tu padari sevi brīvu.

Tu dzīvo tādu dzīvi, kādu pats esi izveidojis

Neviens cilvēks nav apstākļu vai likteņa upuris. Tevi neviens nevar piespiest pieņemt tādus lēmumus, kādus nevēlies, darīt lietas, kas ir pretrunā ar tavu pārliecību. Apstākļi, kādos dzīvo ir paša radīti, nākotne ir paša rokās. Ja tev ir sajūta, ka esi iestrēdzis, iespējams, tas ir tādēļ, ka baidies pieņemt kādu izšķirošu lēmumu un uzņemties par to atbildību. Vienmēr atceries – kurš nemēģina, tas negūst panākumus.

Dzīvo šim brīdim

Pagātne ir svarīga, lai mēs saprastu, ko vēlamies nākotnē. Taču dzīvošana šim brīdim ir veids, kā veidot pagātni un nodrošināt lielisku nākotni. Ja tu pārlieku dzīvo pagātnē, nožēlojot lietas, ko vairs nevari mainīt, tu tā arī nodzīvosi savu dzīvi ar domām par bijušo. Mācies no pagātnes kļūdām, veidojot skaisto nākotni, bet neļauj pagātnei sevi kavēt. Tāpat arī netērē laiku bezgalīgos satraukumos par to, kas var notikt nākotnē – izmanto šo brīdi, lai darītu visu lieliskas nākotnes vārdā.

Nebaidies no pārmaiņām savā dzīvē!

Viena no dzīves sastāvdaļām ir pārmaiņas. Lielākas vai mazākas, un tomēr. Pārmaiņu priekšā tu vari baidīties un censties no tām izvairīties, taču tu vari arī tām ļauties un paņemt no tām visu labāko, ko tās dod. Pārmaiņas dzīvē ir tās, kas var mūs motivēt un virzīt augšup pa dzīves kāpnēm.

