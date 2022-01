Ļoti produktīvs laiks - horoskops visām zodiaka zīmēm no 24.01. līdz 30.01.

AUNS

Viss sāksies daudzsološi, tomēr ne vienmēr turpināsies pēc tā labākā scenārija. Iecerētais darbā neizdosies no tevis neatkarīgu apstākļu dēļ, arī kontakti, lai arī stabili un uzticami, var pievilt. Domās un jūtās iespējams sajukums, tāpēc labāk nevienam neko nesoli un lielas cerības ar tālejošiem plāniem nesaisti. Ja pietiks pacietības nogaidīt, daudz kas atrisināsies pats no sevis. Arī finanšu jautājumi.

VĒRSIS

Nenosodi citus, vairāk padomā par savu uzvedību un morālo stāju – pārlieka principialitāte nenāks par labu attiecībām. Atturies no vēlēšanās ieraut citus savas dzīves notikumu virpulī. Pat tad, ja esi drošs, ka zini, ko dari, no straujas rīcības atturies – kāja var aizķerties uz līdzenas vietas, vari pieļaut sev neraksturīgas kļūdas, zaudēt draugu, kolēģu un pat ģimenes locekļu atbalstu.

DVĪŅI

Sarūgtinās kāda cilvēka rīcība vai attieksme pret tevi. Neko nepanāksi, ja aizvainojumu un negatīvās emocijas turēsi sevī, tas tikai vairos neapmierinātību un dusmas. Izvēlies veidu, kā pieklājīgi pateikt acīs to, ko domā. Ja zini, kas jādara, lai dzīve kļūtu labāka, rīkojies – neatkarīgi no tā, ko par to domā apkārtējie. Ieklausies sevī un intuīcijā!

VĒZIS

Notikumi un situācijas mainīsies, nesagādājot to gandarījumu, uz kādu cerēji, taču neļauj tam bojāt noskaņojumu vai darba sparu. Lai tiktu galā ar visdažādākajiem šķēršļiem un nebūšanām būs vajadzīgs daudz pacietības. Negaidi, ka viss notiks ideāli, bez aizķeršanās un grūtībām, tas pasargās no vilšanās un neapmierinātības. Kārtojot juridiska satura dokumentus, sīki pārbaudi katru niansi.

LAUVA

Saņemtās ziņas vai priekšlikumi, liks nopietni apšaubīt ieguvumus un perspektīvas, kas ar tiem saistītas. Tomēr lai objektīvāk novērtētu savas nākotnes izredzes – mazliet nogaidi. Apātijā krist nevajag, izmanto šo laiku, lai attīstītu sevī tās īpašības, kuras nepieciešamas radošam, iniciatīvas bagātam darbiniekam, kas grūtību priekšā nenolaiž rokas, bet meklē izeju no labirinta.

JAUNAVA

Padosies tematisku pasākumu rīkošana, aizraus radošas lietas, psiholoģija, gribēsi palīdzēt citiem. Esi prātīgs un kritisks, jo pastāv iespēja nokļūt ilūziju varā un vēlamo uztvert par esošo. Tomēr darbā brīžiem pietrūks diplomātijas, kas neveicinās saprašanos ar citādi domājošiem cilvēkiem. Nesaņemot cerēto atbalstu, vari kļūt neprognozējams, rīkoties uz savu roku, nekonsultējoties ar kolēģiem vai augstākstāvošajiem.

SVARI

Nepametīs sajūta, ka tevi grib piemānīt, apvest ap stūri vai kā citādi izjaukt ierasto lietu kārtību, un tu daudz nekļūdīsies. Lai pielāgotos apstākļiem un gūtu kādu labumu no darījumiem, kas nevieš uzticību, būs vajadzīga attapība un nekaunība. Neļauj sevi mānīt, droši raugies acīs realitātei – tikai tā tev izdosies pareizi novērtēt situāciju un nekļūdīties savās izvēlēs.

SKORPIONS

Ieceru un ideju netrūks, taču būs diezgan grūti iegūt nepieciešamo atbalstu. Lai panāktu apkārtējo ieinteresētību, nāksies pierunāt, pārliecināt, pacietīgi skaidrot un kliedēt šaubas. Iespējami strīdi, karstas diskusijas un pat demonstratīva durvju aizciršana. Neapmierinās mājinieku attieksme pret naudas lietām vai tavu darbu. Nesteidzies, nejaucies pa vidu tur, kur tas nav nepieciešams.

STRĒLNIEKS

Naudas jautājumus kārto pats, darbā paseko līdzi arī citu veiktajam. Pirms paraksti dokumentus, uzmanīgi izlasi tos un pārliecinies, ka esi pareizi sapratis visu, kas tajos rakstīts, jo savlaicīgi pamanītas un novērtas kļūdas būs puse no veiksmes. Tava savaldība līdzcilvēkos viesīs cieņu un respektu. Tas palīdzēs pārvarēt grūtības, nevienu nevainojot un neieslīgstot grūtsirdībā.

MEŽĀZIS

Atliks sajust, ka tavā viedoklī kāds ieklausās, tā emocijas atkāpsies otrajā plānā. Neiedomājies sevi esam bagātāku vai veiksmīgāku nekā tas ir patiesībā – neizaicini likteni, bez vajadzības neriskē! Neignorē brīdinājumus un aicinājumus būt piesardzīgam. Pietiekami uzmanīgi neizvērtējot lietas apstākļus, vari pārspīlēt un uzņemties iniciatīvu brīžos, kad prātīgāk būtu bijis to atstāt partneru vai draugu ziņā.

ŪDENSVĪRS

Būs daudz ideju, enerģijas un vēlme sevi pierādīt. Tomēr ar iniciatīvas izrādīšanu nesteidzies, nepieļauj, ka lielākā daļa rūpju gulstas uz taviem pleciem. Rīkojies citādāk, sadali pienākumus un atbildību. Aizstāvot savas intereses, ar pārsteidzīgiem apvainojumiem apkārt nemētājies, no atklātas domstarpību skaidrošanas izvairies. Tevis teiktais būs ass kā nazis un trāpīgs kā bulta.

ZIVIS

Plašas aktivitātes neieceri, piesardzīgi izturies pret šķietami izdevīgiem piedāvājumiem, tajos var slēpties pirmajā mirklī grūti pamanāmi zemūdens akmeņi. Vispirms tiec galā ar nozīmīgākām lietām, un tikai pēc tam domā, kā novērst maznozīmīgus sīkumus. Attiecības ar apkārtējiem būs diezgan saspringtas, varbūt pat kādam strīdam būs nepieciešams vidutājs.

