Četri cilvēki stāsta, kāpēc negrib atgriezties darbā birojā

Ja, beidzoties mājsēdei, baidies atgriezties birojā, tad zini, ka tu tāds neesi viens, raksta portāls Huffpost.com. Saskaņā ar martā veikto vairāk nekā 1000 ASV darbinieku aptauju, katrs ceturtais, kas šobrīd koronavīrusa dēļ strādā no mājām, vēlētos arī turpmāk strādāt attālināti. Daži cilvēki ir pat ar mieru, ka viņiem samazinātu atalgojumu, bet ļautu turpināt strādāt attālināti.

Saskaņā ar Prudential aptauju, kurā piedalījās 2000 darba ņēmēju ASV, 42% darbinieku teica, ka plāno sākt jauna darba meklēšanu, ja viņu uzņēmums pārtrauks savu attālinātā darba politiku. "Daži cilvēki nevēlas atgriezties darbā, jo, strādājot no mājām, ir mazāk problēmu," sacīja Mārdžija Vorela, darba trenere un grāmatas "You've Got This!" autore.

Foto: Pixabay

Uztraukums par veselību

Pēdējā gada laikā Keitlina, veselības apdrošināšanas speciāliste Aiovas štatā, ir strādājusi savā birojā un arī mājās. Viņas kolēģi darbā atgriezās jūnijā, bet drīz pēc tam, kad viņas kolēģim bija pozitīvs Covid-19 tests, visi sāka strādāt no mājām. Darbinieki atgriezās birojā mēnesi vēlāk, bet novembra sākumā aptuveni 30 cilvēkiem birojā bija pozitīvs tests, tāpēc viņi atkal atgriezās mājās.



"Manas galvenās bažas rada fakts, ka ne visi cilvēki valkā maskas vienādi — daži aizsedz muti un degunu, daži vienkārši aizsedz muti, daži runājot noņem masku pavisam, un ne visi dezinficē rokas, ienākot birojā." teica Keitlina. „Es nevaru paļauties uz to, ka visi nēsās sejas maskas pareizi, lietos roku dezinfekcijas līdzekļus un nenāks uz darbu saslimuši,” viņa atklāja savas bažas.

Foto: Pixabay

Patiešām patīk darbs no mājām

Tāpat kā daudziem cilvēkiem, arī Jonasam, matemātikas profesoram no Vācijas, vispirms bija grūti pielāgoties darbam no mājām. Tomēr šajā pandēmijas laikā viņš lieliski tika galā ar izmaiņām un attālinātā strādāšana viņam pat iepatikās. Jonass nopirka otru monitoru un zaļu ekrānu profesionāliem videozvaniem, izdomāja sistēmu, lai izvairītos no laika kavēkļiem, kas mazināja produktivitāti. „Esmu ieguldījis daudz laika un naudas, lai pielāgotos darbam attālināti, tagad sanāk, ka tas viss bijis velti?," viņš retoriski vaicā. Strādājot no mājām, viņš izjūt lielāku brīvību, jo var valkāt ērtās mājas bikses, veidot savu dienu, nevis strādāt no 9-5 pēc noklusējuma, aiziet nosnausties, lai atpūstos, ja to vēlas. Jonass pamanījis, ka viņa universitātes mācībspēki cenšas atgriezties pie klātienes nodarbībām. "Viņi domā, ka klātienes diskusija ir ļoti svarīga akadēmisko panākumu gūšanai, bet redzu, ka lekcijas Zoom ir tikpat kvalitatīvas,” viņš saka.

Foto: Pixabay

Introverts, kas negrib daudz komunicēt (un ir nedaudz pieņēmies svarā)

Steisijai, kura dzīvo Soltleiksitijā ASV, ir divējādas bažas. Pirmkārt, viņa ir introverta un saviesīgas sarunas pie kafijas aprāta viņu vairāk biedē, nekā uzmundrina. "Es nesen kā brīvprātīgā palīdzēju vakcinācijas centrā, četru stundu laikā runāju ar vairāk cilvēkiem nekā visā iepriekšējā gadā," viņa teica. "Beigās biju ļoti nogurusi un iztukšota". Otrkārt, pandēmijas laikā viņa pieņēmās svarā par pāris kilogramiem. „Es zinu, ka daudzi mājsēdes laikā kļuvuši par pāris kilogramiem bagātāki, taču man neder neviena no biroja kleitām vai kostīmiem, man nemaz nav ko vilkt uz darbu,” viņa saka. Par laimi, Steisijai viņas darba vieta ir ņēmusi vērā darbinieku individuālās vajadzības. Viņas vadītāji nesen rīkoja sanāksmi, kurā cilvēki atklāti apsprieda savas vēlmes. Daudzi darbinieki jutās līdzīgi Steisijai un vēlas ielikt izmazgāt veļu vai rūpēties par saviem bērniem starp Zoom sanāksmēm. Citiem šķiet, ka viņiem ir jātiek ārā no mājas. "Galvenais šīs sanāksmes rezultāts bija tas, ka mēs varēsim izvēlēties, ko vēlamies darīt, un es esmu par to ļoti pateicīga," sacīja Steisija. Viņa plāno būt birojā pirmdienās un ceturtdienās, bet pārējo nedēļu strādāt no mājām.

Foto: Pixabay

Esmu ar kustību traucējumiem, un šādi man ir ērtāk

Rebeka ir telekomunikāciju problēmu pārvaldības speciāliste, kas dzīvo Vašingtonas štatā. Viņai ir kustību traucējumi, un tad, kad pagājušā gada martā Rebekas darbavietā sāka strādāt attālināti, viņas dzīves kvalitāte nevis pasliktinājās, bet gan uzlabojās. "Es nezaudēju divas stundas dienā, lai pārvietotos uz darbu un mājām, kā arī divas līdz trīs stundas dienā, ko pavadīju, atgūstoties no darba dienas," viņa sacīja. "Man bija enerģija, man izveidojās jauni ieradumi, atradu laiku kulinārijai," viņa priecājas. Kad viņas uzņēmuma vadītāji deva mājienus par atgriešanos birojā šā gada sākumā, Rebeka atklāj, ka par to ļoti saskuma. "Es biju nobijusies, ka esmu spiesta atgriezties birojā un zaudēt dzīves kvalitāti," viņa sacīja. Rebeka pat sāka meklēt jaunu darbu, kas ļautu viņai strādāt attālināti. Taču viņas uzņēmuma vadītāji nesen paziņoja, ka darbinieki var izvēlēties, kuras dienas viņi vēlas strādāt birojā, vai pat veikt darbu tikai attālināti, ja viņi to vēlas. “Es gadiem ilgi cīnījos par to, lai man ļautu strādāt no mājām, un bija nepieciešama pandēmija, lai pierādītu, ka spēju būt produktīva un efektīvi veikt darbu arī no mājām,” viņa norāda.

