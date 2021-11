Caters News Agency/Scanpix

Atjaunošanas plāni bija grandiozi: kādi ir Nāves salas jeb Itālijas baisākās vietas noslēpumi?

75 hektārus lielā sala ar nosaukumu Poveglia, kuru no visām pusēm ieskauj jūra, tiek uzskatīta par vienu no baisākajām un nolādētākajām vietām Itālijā. To mēdz dēvēt par "Elles vārtiem" un "Zudušo dvēseļu patvertni".