Vecāku ļaunākais murgs: „TikTok” trends kārtējo rotaļlietu pārvērš dzīvībai bīstamā objektā

Leksija par notikušo pastāstīja mātei, kā rezultātā meiteni nekavējoties nogādāja tuvējā slimnīcā. Tikt klāt norītajiem magnētiem bez ķirurģiskas iejaukšanās nebūs iespējams. Šobrīd pusaudze gaida operāciju, kurā viņai ne tikai izņems magnētus, bet arī izgriezīs zarnas fragmentu.



Meitenes māte Kerija Mailza žurnālistiem atklāja, ka Leksija to viņai paskaidrojusi šādi: Magnēti zarnās ir tikai nejaušība. Britu sieviete par to šaubās un steidz brīdināt citus vecākus par briesmām, ko rada jaunais „TikTok” trends.

"Es līdz pat šīs dienas rītam par šādu tendenci neko nezināju – par to pastāstīja mans tētis. Šobrīd tas ir ļoti populāri. Leksija saka, ka viņa tajā nav piedalījusies... Lai kas tas arī būtu, magnētus viņa norija," uztraukta ir meitenes māte Kerija Mailza.



Sieviete atklāja, ka slimnīcā uzņemtajā rentgena attēlā magnēti redzami diafragmas rajonā, bet, kad māte ar meitu atgriezās pie speciālista, bumbiņas jau atradās taisnajā zarnā. Pagaidām operācija vēl nav veikta, taču ārsti tai jau gatavojas, jo divi tik spēcīgi magnēti jaunajam organismam var nodarīt lielu kaitējumu.



Leksijas gadījums nebūt nav vienīgais. Ilgi pirms „TikTok” parādīšanās detaļas no tā dēvētajiem "Neo Cube" ne reizi vien kļuva par iemeslu bērnu hospitalizācijai. Vairums gadījumos mediķiem izdevās bērnu glābt, bet reizēm šādas rotaļas beidzas ar traģēdijām. Pēdējā laikā incidentu biežums sācis pieaugt "TikTok" dēļ.

Neodīma magnēti, parasti mazas sfēras, ir ražoti kā mācību rotaļlietas, stresa mazināšanas līdzekļi un māksliniecisks līdzeklis. Tā nav bērnu rotaļlieta. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Šādi gadījumi zināmi arī Latvijā

Arī Latvijā ir zināmi gadījumi, kad Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) reanimācijā nonākuši bērni, kas, norijot magnētiskās lodītes, guvuši dzīvībai bīstamus zarnu trakta bojājumus, kas atstās iespaidu uz viņu veselību visu atlikušo dzīvi.



Magnēti, nonākot zarnu traktā, salīp, un, traucējot asinsriti, izraisa neatgriezeniskus šūnu bojājumus. Rezultātā zarnās veidojas perforācijas jeb caurumi, un to saturs nonāk pārējā organismā. Tas ir dzīvību nopietni apdraudošs stāvoklis, un pēc ķirurģiskās iejaukšanās zarnu trakta bojājumi atstāj iespaidu uz cilvēka veselību visas turpmākās dzīves garumā.



Neodīma magnēti, parasti mazas sfēras, ir ražoti kā mācību rotaļlietas, stresa mazināšanas līdzekļi un māksliniecisks līdzeklis. Tā nav bērnu rotaļlieta.



BKUS ārsti un Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālisti atkārtoti uzsver, ka magnētisko lodīšu konstruktori ir veselībai un dzīvībai bīstama rotaļlieta, un tiem mājās atrasties nevajadzētu vispār. Lai izskaustu šādu priekšmetu tirdzniecību, sabiedrība aicināta ziņot PTAC, kur tie ir iegādāti vai joprojām iegādei ir pieejami.



Šogad PTAC ekspertīzei nodevis 19 magnētiskās rotaļlietas, sešas no tām izrādījušās nedrošas, kuras izņemtas no tirgus. Papildus tirgus uzraudzībai ir secināts, ka ir nepieciešama plašas, gan vecāku, gan bērnu aprūpes personu, gan pašu bērnu informēšanas aktivitātes par stipro magnētu bīstamību un smagajām traumām, ko tie var radīt, ja tiek norīti.



Papildus uzrunāti arī 17 e-komercijas uzņēmumi, kuri piedāvāja tā sauktās "Neo Cube" rotaļlietas, kas sastāv no magnētiskām lodītēm, ar aicinājumu šīs preces izņemt no piedāvājuma patērētājiem. Šo aktivitāšu rezultātā distances tirdzniecībā tika pārtraukti tirgot vismaz 113 piedāvājumi ar šāda veida precēm.

"PTAC arī turpmāk pievērsīs pastiprinātu uzmanību stiprus magnētus saturošām precēm, tomēr ik pa laikam "Neo Cube" tipa preces atkal un atkal parādās interneta veikalu preču sortimentā.