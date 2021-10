Māmiņa devās uz dušu, atdodot telefonu meitai, kura nejauši apkaunoja viņu visu draugu priekšā

"Es iedevu telefonu meitai, bet pati devos uz dušu. Palaidu lietotni, kas paredzēta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanai - viņa bieži to spēlē. Drīz vien mazulīte pieklauvēja pie durvīm un lūdza palīdzību," stāstīja bri.anna89.

Brianna ļāva meitai ienākt, lai māmiņa spētu bērnam palīdzēt, un viņa varētu turpināt spēlēt atvērto aplikāciju. Tomēr drīz vien sieviete saprata, ka nonākusi ļoti delikātā situācijā. Meita bija pamanījusies iziet no aplikācijas, iekļūt māmiņas "Instagram" profilā un ieslēgt tiešraidi.

Brianna atklāja savu neveiklo brīdi, un māmiņu komentāros nomierināt steidzās daudzi citi apkaunotie vecāki. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Viņa pasniedza man telefonu, kamēr es biju dušā. Tajā brīdī es sapratu, ka viņa manā "Instagram" profilā palaidusi tiešraidi. Un es esmu kaila," komentēja apkaunotā māmiņa.

Video ar samulsušās māmiņas stāstu ātri vien kļuva populārs, tas skatīts jau vairāk nekā pusmiljons reižu. Komentāros arī citi vecāki dalījās savās neveiksmēs. Izrādījās, ka Briannai nemaz nav piedzīvojusi to sliktāko situāciju.



"Mana brāļameita ar "UberEats" no "McDonald’s" pasūtīja 158 parfē," komentēja allieekat13.



"Kad manam adoptētajam dēlam bija 8 gadi, viņš iztērēja 6 tūkstošus dolāru, lai no "Amazon" pasūtītu "GoPro" kameras," skaidroja hellocassi.



"Mana meita aizsūtīja draudzības uzaicinājumus visiem cilvēkiem, kuri bija mana "Facebook" sadaļā, kas ierosina iespējamās paziņas," atklāja tabby0101.