Sena kāzu tradīcija līgavainim sabojā dzīvi; viņš cer, ka nepaliks ratiņkrēslā

Viss vīriešu pulks pacēla Liviu un sāka viņu mest gaisā. Tomēr par drošības pasākumiem viņi nepadomāja.



Kāda brīdī Liviu kājas atradās augstāk nekā pārējā ķermeņa daļa, kā rezultātā līgavainis ar galvu nokrita zemē. Visi centieni viņu noķert bija neveiksmīgi. Notikušais tika fiksēts arī kamerā.

Draugi pievērsās senai kāzu tradīcijai, nepadomājot par drošību. Tagad līgavainis guļ slimnīcā ar lauztu mugurkaulu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Video redzams, ka Liviu ar galvu ietriecas flīzētās zāles grīdā. Visļaunākais notika pēc tam, bet to kameras vairs nefiksēja. Tobrīd neviens pat nenojauta, ka līgavainim ir lauzts mugurkauls, tāpēc viņu nosēdināja uz krēsla. Protams, ka šādā stāvoklī, to darīt bija kategoriski aizliegts. Kad vīrieti nogādāja Oradas rajona slimnīcā, viņš tik tikko varēja pakustināt kreiso kāju un nejuta labo.



Liviu jau gatavojās visu savu atlikušo mūžu pavadīt ratiņkrēslā. Šī perspektīva joprojām nav zudusi.



Dažu dienu laikā līgavaiņa stāvoklis uzlabojās, viņš atguva kāju jutību un spēja tās pakustināt. Tomēr ārsti nesteidzas viņu izrakstīt no neiroķirurģijas nodaļas. Būs nepieciešami vairāki mēneši, līdz Liviu ķermenis spēs atgūties pilnībā, ja tas vispār notiks. Līgavainis jau sazinājies ar savu advokātu un joprojām domā, vai sūdzēt tiesā savus draugus, vēsta "Daily Mail".