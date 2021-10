Māte slepeni savaldzināja meitas draugu, kamēr viņa slimnīcā dzemdēja viņai mazdēlu

Pēc šī jautājuma viņa pati arī atbildēja - „Mana māte.” Stāsts aizsācies gandrīz pirms četriem gadiem.

"2018.gada februārī mani ar dzemdību kontrakcijām nogādāja slimnīcā. Es centos sazvanīt Raienu, bet viņš necēla telefonu. Viņš man paziņoja, ka kaut kas ir noticis, tāpēc negrasās piedalīties dzemdībās. Viņš ieradās vēlāk tās pašas dienas vakarā, lai slimnīcā apciemotu mani un bērnu. Viņš uzvedās tā, it kā nekas nebūtu noticis," stāsta Alise-Meja Harisone.

Alisi-Meju nodeva divi tuvi cilvēki. (Foto: Instagram)

Kopš tā laika vietējā lielveikala pārdevējas attiecības ar draugu Raienu kļuva tikai sliktākas. Jaunā māmiņa nespēja atbrīvoties no domas, ka mīļotais viņu krāpj. Alisei-Mejai bija tikai jānoskaidro, ar ko tieši. 2020.gada beigās pie meitenes vērsās kaimiņi, kuri parādīja ierakstus no savām novērošanas kamerām. Izrādījās, ka uz Alises-Mejas un Raiena māju bieži nāk viņas māte, īpaši brīžos, kad meita nebija mājās.

"Tas viss šķita ļoti aizdomīgi. Pēc tam es atradu savas mammas un mana mīļotā saraksti. Tur bija daudz intīmu fotogrāfiju," atceras Alise-Meja Harisone.

Alise-Meja tikusi pāri sirdsapziņas pārmetumiem. (Foto: Instagram)

Bet, neskatoties uz to, ka Alisi nodevuši divi tuvākie cilvēki, viņa tajā saskatīja savu vainu. Vairākus mēnešus viņa cieta no sirdsapziņas pārmetumiem, bet tomēr tika galā. Meitene izdzina draugu no mājas un pārtrauca sazināties ar savu māti, vēsta "Mirror".