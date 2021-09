Dzīve mudinās meklēt jaunas iespējas - horoskops visām zodiaka zīmēm no 6.09. līdz 12.09.

AUNS

Ja kādas attiecības nedaudz sašķobās, neraizējies – izturies pret to kā pret iespēju apsvērt visus saistību plusus un mīnusus. Darbā var tikt piešķirtas lielākas pilnvaras, uzticēti atbildīgāki uzdevumi. Ne visi piekritīs, ka tas ir pelnīti, – vieni tevi dedzīgi aizstāvēs, citi kritizēs un vērps intrigas. Uzsākot tālejošu plānu īstenošanu, svarīgi būs rīkoties pēc saviem ieskatiem, nevis vadīties pēc citu padomiem un pamācībām.

VĒRSIS

Koncentrē uzmanību uz attiecībām, kas palīdz attīstīties. Izmanto iespējas pilnveidot sevi ne tikai intelektuāli, bet arī garīgi, veido kontaktus ar cilvēkiem, kas var palīdzēt labāk iepazīt sevi un pasauli. No neprognozējamām situācijām nebaidies, nepieļauj, ka sīkas nebūšanas ietekmē tavu apņēmību un ticību saviem spēkiem. Mazāk laika un uzmanības velti detaļām, risini jautājumus pēc būtības.

DVĪŅI

Lieliski tiksi galā gan ar saimnieciski organizatoriskiem pienākumiem, gan dažādu pārrunu vadīšanu un jaunu sadarbības partneru piesaisti. Palīdzot citiem, gūsi ne tikai gandarījumu, bet arī atziņas, kas noderēs, uzlabojot esošās vai veidojot jaunas attiecības. Nemaini lēmumus, neatsakies no izvēlētā ceļa, un tu satiksi cilvēkus, ar kuriem būs viegli sadarboties.

VĒZIS

Tiecies pēc tuvinieku atbalsta un sapratnes – tas ievērojami atvieglos ar mājām un sadzīvi saistītu jautājumu risināšanu. Viņi tevi mierinās, palīdzēs pārvarēt dusmas un mudinās rast izlīgumu. Būs vieglāk mobilizēties un tikt galā ar nepatīkamiem pienākumiem. Vairāk laika pavadi kopā ar draugiem. Rūpējies par to, lai panāktu līdzsvaru tajā dzīves jomā, kurā valda vislielākā spriedze.

LAUVA

Tālu uz priekšu savu dzīvi neplāno, pietiks, ja skaidri zināsi, ko vēlies paveikt tuvākajā laikā. Pat ja tev būs skaidrs, ko gribi panākt, katrs lēmums prasīs iedziļināšanos un stingru pārliecību par savas rīcības nekļūdīgumu. Lai kā tu mēģinātu izvairīties no stresa un uztraukumiem, sadzīviskas nebūšanas tomēr pabojās tavu noskaņojumu. Neuztraucies – tās būs tikai sīkas nepatikšanas.

JAUNAVA

Kāda ģimenes locekļa rīcība izraisīs īstu sašutumu vētru. Neraugoties uz to, sirds dziļumos viņu mīlēsi un visu piedosi. Enerģijas un iedvesmas netrūks, spēsi aizraut apkārtējos, iedvesmot dzīves nogurdinātos, taču seko principam – labāk mazāk un kvalitatīvāk nekā daudz, bet virspusēji. Lai pārbaudītu savas spējas, piesakies kādām sporta sacensībām, konkursam vai prāta spēlei.

SVARI

No tevis daudz tiks prasīts, taču arī pretī saņemsi pietiekami, lai būtu gandarīts ar paveikto. Uz pārgalvīgiem tēriņiem tevi var pamudināt neliels finansiāli izdevīgs biznesa darījums vai necerēti atgūts parāds. Gan apstākļi, gan paša apņēmība palīdzēs uzlabot dzīvi mājās, sakārtot attiecības ar tuvākiem un tālākiem radiem. Ja tevi kaut kas neapmierina vai satrauc, neklusē.

SKORPIONS

Velti spēkus materiālā stāvokļa uzlabošanai. Nelaid garām izdevīgu biznesa darījumu vai iespēju iesaistīties finansiāli izdevīgā projektā. Nebaidies uzdot neērtus jautājumus – ieguvumu no tā būs vairāk nekā zaudējumu. Taču simpātiju iekarošanai tas nederēs. Būdams ļoti darbīgs, to cerēsi sagaidīt arī no apkārtējiem. Notikumi risināsies strauji, rezultāti bieži vien būs negaidīti. Iespējamas dažādas atklāsmes, bet tikpat labi arī vilšanās.

STRĒLNIEKS

Ja rodas sajūta, ka no tevis tiek prasīta pārāk liela pašatdeve, nesteidzies izrādīt neapmierinātību. Pirmajā mirklī tas varbūt liksies nenozīmīgi, taču, dienām ejot, atzinīgi novērtēsi katru uzlabojumu un pārkārtojumu. Jo pārliecinātāks būsi, jo vieglāk būs saprast, ko vēlies, un pielikt visas pūles, lai sasniegtu iecerēto. Nezaudē kontroli pār finanšu situāciju, piedomā pie tā, kur un kā tu tērē naudu.

MEŽĀZIS

Atceroties savas kļūdas un neveiksmes, vieglāk būt saprast noskumušos un iedrošināt neizlēmīgos. Vēlāk attiecībās ar domubiedriem nepieļauj, ka pēkšņu iebildumu dēļ parasta diskusija pārvēršas nopietnā strīdā. Domstarpības viegli var pārvērsties ilgstošos konfliktos. Ja vien tev nav citu svarīgāku pienākumu, ar pilnu krūti baudi dzīvi.

ŪDENSVĪRS

Risinot finansiālus jautājumus, daudz kas būs atkarīgs no tā, vai spēsi būt gana pacietīgs un pietiekami objektīvi izvērtēt savas rīcības plusus un mīnusus. Esi patstāvīgāks un noteiktāks, skaidri apzinies savu mērķi. Var gadīties, ka tevi nepamatoti apvaino vai aprunā. To būs grūti saprast un pieņemt. Pieaugs nepieciešamība pēc vienatnes un garīgiem meklējumiem.

ZIVIS

Lai saglabātu lietišķumu, būs jābūt pacietīgam un taktiskam, jāmāk sevi savaldīt ikreiz, kad kāds pēkšņi izdomās rīkoties, kā ienāk prātā. Nevispārini – viens aplams solis nenozīmē visa pasākuma neveiksmi. Izvairies no pelēkās, starp balto un melno ir daudz citu krāsu. Viegli vari aizklīst fantāzijās un iedomās. Turpmāk piesātinātāka var kļūt sabiedriskā dzīve.

