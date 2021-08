Latvijā populārāko podkāstu "Cilvēkjauda" veido Laura Dennler. Ko klausās viņa pati?

Pozitīvi provocējoša ietekme

Akimbo: A Podcast from Seth Godin. Sets Godins (Seth Godin) ir autors un uzņēmējs, kurš arī citus izglīto iedarbīgā mārketingā, vadībā un ideju izplatīšanā. Viņa grāmata This is Marketing ir ļoti vērtīga jebkuram cilvēkam, kam ir svarīgi mācēt citiem parādīt savu darbu iedarbīgā veidā. Viņa podkāsts Akimbo ir viens no retajiem, kam klausos visas epizodes, jo Seta stāstītajam ir pozitīvi provocējoša ietekme uz manu izpratni par biznesa pasauli un tās mehānismiem.

Ieteikumi labākai dzīvei

Huberman Lab Podcast. Ārsts Endrū Hubermans (Andrew Huberman) ir neirobioloģijas profesors Stenfordas Universitātē. Viņa neirozinātnē balstītā podkāsta mērķis ir saprotamā valodā paskaidrot, kā cilvēka smadzenes un to savienojumi ar ķermeņa orgāniem ietekmē mūsu uztveri, uzvedību un veselību.

Podkāsta epizodēs Hubermans piedāvā praktiski izmantojamus ieteikumus, lai mēs labāk gulētu, mācītos, fokusētos un prastu veiksmīgāk apieties ar savām emocijām, izmantojot uzturu, kustības, uzvedību, uztura bagātinātājus, medikamentus un dažādas ierīces.

Gandrīz meistarklase

The Tim Ferriss Show. Man patīk, kā Tims Feriss (Tim Ferriss) intervē savus viesus – pasaules klases meistarus kādā jomā, piemēram, biznesā, finansēs, sportā, mākslā u. c. Viņš palīdz klausītājiem ieraudzīt un saprast šo cilvēku iedarbīgās stratēģijas, taktiku, rīkus un noderīgus ieradumus. Šā podkāsta vērtīgākās epizodes pēc to noklausīšanās pārspriežam ar vīru, lai vienotos, ko no konkrētās epizodes pārņemsim mūsu dzīvē.

Iedvesma jaunam sākumam

The Rich Roll Podcast. Ričs Rolls (Rich Roll) ir piecdesmitgadīgs vegāns un ultra izturības sportists, kas pirms tam bija alkoholiķis un jurists izklaides jomā. 2010. gadā viņš kopā ar vēl vienu sportistu mazāk nekā nedēļas laikā pieveica piecus Ironman distanču triatlonus dažādās Havaju salās (katrā no tiem: 3,86 km peldus, 180,25 km ar velosipēdu, 42,20 km skrienot). Viņš intervē cilvēkus, kuru dzīve vai profesionālā pieredze interesē un noder man un manam vīram. Viņa sievas Julie Piatt pavārgrāmatas The Plantpower Way receptes ir padarījušas mūsu maltītes īpaši garšīgas.

Atbalstīt un izglītot

Cilvēkjauda. Tā kā pati vadu šo podkāstu, sanāk, ka es rūpīgi klausos katru tā epizodi, jo intervēju viesi. Es piekrītu domai, ka “pasaulē sliktas lietas notiek nevis tāpēc, ka tajā ir slikti cilvēki, bet gan tāpēc, ka labi cilvēki nerīkojas”. Cilvēkjaudas mērķis ir atbalstīt un izglītot foršus cilvēkus, lai viņiem ir vieglāk rīkoties.

Podkāsta tēmas lielākoties ir par prasmi būt veseliem, labi justies, par veiksmīgu komunikāciju, sevis un citu vadību un spēju darīt to, kas cilvēkam ir svarīgs, interesē un sagādā gandarījumu, lai arī kāda būtu dzīves situācija. Nesen uzzināju, ka podkāsts jau vairākas nedēļas ir visvairāk klausītais raidieraksts Latvijā Spotify un Apple Podcasts platformās.

