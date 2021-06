Kā izvēlēties labāko saules aizsarglīdzekli sejai?

Ja sejai uzklāts dienas krēms ar SPF 15, ar to būs par maz – tam virsū vajadzētu klāt arī speciālu saules sērijas līdzekli ar SPF 30 vai, vēl labāk, ar SPF 50. Jāzina, ka SPF cipari nesummējas, tātad, uzklājot dienas krēmu ar SPF 15 un saules aizsarglīdzekli ar SPF 30, kopā nav SPF 45, bet gan SPF 30.

Ļoti ērti lietošanai gan sejai, gan ķermenim ir izsmidzināmi saules līdzekļi ar SPF, kas tiek ražoti visām gaumēm, ādas tipiem un ādas īpatnībām. To piedāvājums ir ļoti plašs – sākot no dažādiem sprejiem, ūdeņiem, losjoniem un beidzot ar eļļām. Tie aizsargā ādu no priekšlaicīgas novecošanas un palīdz iegūt vienmērīgu iedegumu. Ādas atvēsināšanai ļoti noderīgs ir izsmidzināms ūdens.