Pagājušajā ceturtdienā Daltons Olsons no Teksas paziņoja policijai par sava dēla Semjuela, kurš gatavojās savas sestās dzimšanas dienas svinībām, pazušanu.

Policija nekavējoties uzsāka meklēšanu, taču piecu dienu laikā neatrada nevienu pavedienu. Otrdien emocionāli iztukšotais tēvs un viņa draudzene Terēze Balboa ar asarām acīs publiski vērsās pie zēna un pievienojās viņa meklēšanai.

Tad ar policiju sazinājies kāds cilvēks un paziņoja, ka nesen vietējā lielveikala autostāvvietā palīdzēja Balboa aiznest plastmasas atkritumu spaini, no kura briesmīgi smirdēja, bet pēc tam aizveda viņu līdz motelim "Best Western" Džasperā, divu stundu brauciena attālumā no bojāgājušā zēna dzimtās pilsētas.

Nākošajā dienā policija ielauzās motelī un atrada bērna līķi. Tas bija paslēpts numurā, kur dzīvoja Balboa. Terēze bija mājās, tāpēc viņu tūlīt arestēja un izvirzīja apsūdzības pierādījumu falsificēšanā, jo šobrīd vēl nav gūti pierādījumi tam, ka tas ir pazudušā Semjuela līķis. DNS analīžu tests vēl neesot gatavs, vēsta "Daily Mail".

Vēl pirms baisā atraduma policijai bija aizdomas, ka tēvs un viņa draudzene kaut ko nepasaka līdz galam. Viņu abu liecības bija tik ļoti atšķirīgas, ka policija izskatīja variantu, ka zēns pazuda nevis pagājušajā ceturtdienā, bet jau pirms vairākām nedēļām. Ārpus mājas viņš pēdējo reizi redzēts 30.aprīlī.

Tāpat varasiestādes paziņoja, ka nevar pateikt, kad tieši zēns gājis bojā. Pēc aresta Balboa tūlīt atbrīvota pret drošības naudu. Tomēr iespējas palikt brīvībā meitenei ir mazas. Visi galvenie pierādījumi jau norāda uz viņu un sievietei arī iepriekš bijušas problēmas ar likumu.

2020.gada novembrī viņu arestēja par uzbrukumu Daltonam – zēna tēvam. Gadu pirms tam Terēzei tika atņemtas mātes tiesības. Tikmēr zēna bioloģiskā māte atklāja, ka lai gan aizbildniecība pār bērnu ir viņai, savu atvasi nav redzējusi kopš 2020. gada janvāra.