Trīs iemesli, kāpēc gulēt uz zīda spilvendrānas

Skaistumkopšanas speciālisti apgalvo, ka skaistumu vairojošie produkti miega laikā iedarbojas ar divkāršu jaudu. Taču bieži vien pēc vakara dušas nekāda skaistumkopšanas procedūras neseko, ja nu vienīgi kāds sevi palutina ar nakts krēmu sejai vai ķermeņa losjonu. Taču gan mati, gan sejas āda iegūtu labumu, ja jūs kokvilnas, lina vai satīna vietā izvēlētos dabisko zīdu.

Eksperti apgalvo, ka zīda spilvendrāna palīdzēs sejas ādai un matiem. „Tieši tā – palīdzēs, bet tā nav brīnumnūjiņa, kas nakts laikā padarīs jūs desmit gadus jaunākas”, stāsta dermatologs Nīls Šulcs no ASV. Taču, ja mēs tāpat katru nakti guļam, kāpēc nepadarīt šo procesu kaut nedaudz vērtīgāku arī no skaistumkopšanas skatu punkta?

Mazina sejas grumbiņas

Ticat vai nē, sejas ādu ietekmē arī spilvendrānas materiāls! Skaistumkopšanas eksperti gan ieteiks gulēt uz muguras, lai neradītu sejas ādas berzi ar spilvendrānu, taču, ja tas nav iespējams, jāizvēlas pēc iespējas maigāka materiāla gultas veļa. Zīds ir ļoti smalks, atšķirībā no kokvilnas, neveidojas berze. „Mums rodas sejas grumbiņas no tā, ka guļam uz sejas vai sāniem, bet, guļot uz zīda spilvendrānas, tās būs mazākas”, norāda Šulcs. Gulēšana uz zīda spilvendrānas ilgtermiņā palīdz mazināt arī jau esošās grumbiņas.

Foto: Pixabay

Saglabā dabisko mitrumu

Pateicoties zīda ļoti gludajai tekstūrai, tā palīdz saglabāt sejā un matos esošo mitrumu. Zīda gludums "nozīmē, ka tas ir mazāk piemērots mitruma absorbēšanai no ādas un matiem," saka Šulcs. Spilvendrānas izmantošana palīdz saglabāt ādas un matu dabisko mitrumu, kas īpaši svarīgs sausas sejas un galvas ādas īpašniecēm. Tieši šī iemesla dēļ zīda spilvendrānu ieteicams izmantot ziemas mēnešos.

Mati nepūkojas un nepieplok

Vai spilvendrāna var palīdzēt, lai „slikto matu dienas” būtu mazāk? Izrādās, ka var. Pateicoties zīda maigajai tekstūrai, mati slīd pāri to bez jebkādas berzes, kas nozīmē, ka mazinās iespēja no rīta pamosties ar sprogainiem matiem, pinku mudžekli uz galvas. Gulēšana uz zīda ir noslēpums, ko sievietes ar viļņainiem vai cirtainiem matiem jau gadiem ilgi izmanto, lai ilgāk saglabātu savas cirtas. Tas palīdzēs arī, ja pa nakti jāsaglabā frizūra, piemēram, bizes. Vēl jāņem vērā, ka kokvilna var matus pa nakti saplacināt, bet zīda materiāls to nedarīs.

Ņem vērā!

Ja esat gatavs ieguldīt zīda spilvendrānā, tad ņemiet vērā auduma biezumu. Zīda gadījumā to mēra ar „momme”, ar kuru tiek apzīmēts zīda auduma blīvums. Šie rādītāji mēdz būt no 12-30mm. Jo lielāks šis rādītājs, jo smagāks, biezāks, izturīgāks šis audums. Piemēram, zīds 12 momme - ļoti viegls un plāns, bet zīda audums 22 momme - smagāks un biezāks mērvienība.

Bet, ja neesat gatavs ieguldīt naudu gultas veļā, tad izvēlaties kvalitatīvu mākslīgo zīdu, kas parasti izgatavots no poliestera. Ja tas būs pietiekoši gluds un smalkas šķiedras, tas arī sniegs iepriekšminētās priekšrocības.

