Modē ir kreklkleita. Vai tā piestāv visām?

Ja tev ir garš, slaids kakls, izvēlies kleitu ar klasisko krekla apkaklīti vai stāvapkakli. Ja kakla līnija nav tik gara, laba izvēle būs kleita ar laiviņveida vai V veida kakla izgriezumu.

Ja tev ir slaids viduklis un izteiksmīgi gurni, izvēlies kuplu kleitu ar jostu. Ja negribi izcelt vidukļa līniju, vari dot priekšroku taisna piegriezuma kleitai, kas vidukļa daļā būs brīva un zīmuļveida svārku daļu.

Kreklkleita vizuāli liks izskatīties slaidākai ikvienai tās nēsātājai, jo pogas kleitas vidusdaļā it kā pārdala augumu divās slaidākās daļās. Tieši pogājamā kleitas priekšpuse to padara interesantu un pielāgojamu dažādām dzīves situācijām. Dodoties uz darbu, aizpogā to pilnībā, bet brīvajā laikā vari atstāt neaizpogātas tik daudzas pogas, cik vēlies. Tāpat vari to nēsāt virs biksēm, kleitas apakšdaļu atstājot pilnībā atvērtu.