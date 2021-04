No personīgā arhīva

Tas bija traki! Pirms gada nesapratu, ko lai dara, bet tagad esam pieraduši

Bērni Santa Kvaste | Jauns.lv

Pandēmijas sākums mūsu ģimenei bija ļoti grūts, bet tagad esam labāk pielāgojušies, tā intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja trīs bērnu mamma Diāna Ozoliņa. No vienas puses, ģimene ļoti gaida jauno mācību gadu, jo tad bērni varētu atgriezties skolā, bet - no otras, viņiem ir lielas bažas par to, jo viens no bērniem ir vājdzirdīgs un masku valkāšana viņa saziņas spējas būtiski samazina.